La scaletta del concerto dei Placebo ad Assago

Concerto al Mediolanum forum di Assago anche per i Placebo, che hanno scelto la grande arena alle porte di Milano per il loro unico concerto in Italia. La band britannica sta girando l’Europa con il suo “Never let me go” tour, progettato per la promozione dell’ultimo lavoro in studio pubblicato dalla band lo scorso 25 marzo. Per il Placebo si tratta di un vero e proprio ritorno sulle scene dopo un lungo stop che, nel loro caso, non è direttamente correlato al Covid. I Placebo sono stati a lungo fermi prima di tornare in sala di incisione ma l’attesa, per i loro fan, sembra essere valsa la pena visto il successo che sta avendo il disco, anche se può essere considerato più un prodotto di nicchia che commerciale. In ogni caso, valutando i concerti della band in Europa, non si può che constatare che i Placebo non abbiano risentito del lungo stop, visto che tutti gli appuntamenti registrano quasi il tutto esaurito.