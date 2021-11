Placebo nuovo album in arrivo e tour in Italia: le date dei concerti

I Placebo tornano in Italia. Dopo il ritorno dello scorso settembre con il singolo “Beautiful James”, il primo da cinque anni, la band britannica di Brian Molko ha svelato la data d’uscita del nuovo album “ Never Let Me Go ” e che il tour farà tappa anche in Italia.

Il nuovo album dei Placebo si chiama “Never Let Me Go” e rappresenta il seguito di “Loud Like Love”, uscito nove anni fa. Questo nuovo lavoro discografico della band arriverà il 25 marzo 2022. In una recente intervista, Brian Molko ha raccontato di come la pandemia li abbia costretti (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) a rimandare l’uscita dell'album, che era già pronto nel 2020. “So che è stato frustrante per i fan, è stato così anche per noi. L’attesa è stata interminabile”. Il gruppo ha anche pubblicato un nuovo singolo, “Surrounded By Spies” descritto così dal leader: “Ho iniziato a scrivere il testo quando ho scoperto che i vicini mi stavano spiando per conto di qualcuno con un piano folle. Ho iniziato a riflettere sui mille modi in cui la nostra privacy è stata compromessa e ci è stata sola con l’introduzione delle telecamere a circuito chiuso che adesso utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale razziste, l’arrivo di internet e dei cellulari, che hanno trasformato chiunque in paparazzi o spettatori delle loro stesse vite e di come quasi tutti noi abbiamo dato accesso alle nostre informazioni a giganti multinazionali che hanno il solo scopo di sfruttarci".

Per il testo il cantante e chitarrista ha spiegato di aver usato la tecnica del cut-up. "È una storia vera raccontata attraverso un velo di paranoia e disprezzo per i valori della società moderna e la deificazione del capitalismo della sorveglianza. Il narratore è allo stremo, disperato e spaventato, completamente in disaccordo con il nuovo progresso e il dio denaro”.