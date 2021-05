I Placebo stanno tornando con un nuovo album

I Placebo stanno finalmente tornando: in un post che Brian Molko e Stefan Olsdal hanno da poco condiviso sul proprio profilo ufficiale di Instagram, l'annuncio tanto atteso dai fan è arrivato, ossia quello del nuovo disco che sarebbe pronto da dare alle stampe. Già nel gennaio 2020 avevano affermato di essere finalmente tornati in studio di registrazione per una nuova avventura musicale.



Si tratterebbe del disco numero 8, ottava fatica registrata in studio che arriverebbe a distanza di ben otto anni dall'ultimo album rilasciato. Insomma, il numero otto sembrerebbe molto simbolico, quindi magari potrebbe essere addirittura utilizzato per titolare il nuovo fiocco in casa Placebo...

Come "ultimogenito", la band ha Loud Like Love, settimo disco uscito nell'ormai lontano 2013, quindi l'attesa dei fan è a dir poco spasmodica. E l'8 è inoltre una cifra che, se messa in orizzontale, diventa il simbolo dell'infinito. Un titolo numerico del genere potrebbe starci dunque, anche perché il gruppo non ha mai titolato in questa maniera nessun disco o raccolta. Sono tutte supposizioni, per adesso non c'è nessun indizio né spoiler involontario da parte dei diretti interessati!



Oltre alle registrazioni finite, sono stati annunciati anche nuovi concerti chi dovrebbero riportare presto Brian Molko e il suo storico socio sul palco. Sperando in un palco vero, con pubblico di fronte in presenza e non con la solita formula pandemica dello streaming musicale. Emergenza sanitaria permettendo, chiaramente.