Placebo, esce il nuovo singolo Surrounded By Spies

Dopo “Beautiful James”, il brano che per primo ha anticipato il nuovo e ottavo disco in studio del gruppo musicale britannico, tocca ora al secondo pezzo. L'uscita di questa nuova traccia è stata annunciata da Brian Molko e Stefan Olsdal con un post condiviso sui social network ufficiali della band. La canzone sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal prossimo 9 novembre

Dopo “Beautiful James”, il brano che per primo ha anticipato il nuovo e ottavo album in studio dei Placebo (attesissimo, a cinque anni di distanza dalla raccolta "A place for us to dream”), adesso tocca a un altro singolo: “Surrounded By Spies”. Ad annunciare l'uscita, la data, il titolo e anche l'immagine della copertina del singolo sono stati Brian Molko e Stefan Olsdal stessi, che poche ore fa hanno condiviso un post sul profilo Instagram ufficiale della band in cui rivelano tutto ai follower. Si intitolerà quindi “Surrounded By Spies” e sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal prossimo 9 novembre. E per quanto riguarda l’immagine di copertina, potete vederla nel post di IG dei Placebo che trovate sotto, in fondo a questo articolo (strabuzzerete gli occhi nel vedere la foto di Molko, ne parleremo nei prossimi paragrafi, in quello dedicato alla metamorfosi del look). Si tratta di una nuova anticipazione di quello che sarà l'ideale seguito del disco “Loud like love”, uscito nel 2013.

Sibillino, come sempre. Ma i fan lo amano proprio per questo.

Di questo nuovo album in studio si parla già da parecchio tempo ma purtroppo l'uscita è stata ritardata dalla pandemia, come è accaduto alla stragrande maggioranza di dischi, film, prodotti televisivi e, in generale, a qualsiasi cosa che non sia un tubetto di gel igenizzante. Però c'è da dire che già ben prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria Brian Molko e socio hanno fatto penare non poco il proprio seguito. In una recente intervista, Molko ha fatto sapere che le registrazioni sono state terminate all'inizio del 2020 ma che la post-produzione e la pubblicazione sono slittati per colpa del Covid. Tuttavia l'ultimo loro album in studio risale all'ormai lontanissimo 2013, quando il Covid era solo una distopia letteraria creata dalle penne come quella di José Saramago, per dire. Durante un’intervista rilasciata a BBC 6 Music, il frontman ha parlato del fatto che il disco uscirà presumibilmente nel 2022, aggiungendo a margine: "Vorrei che ogni persona che ascolta il disco trovi la propria storia. Chi è James? Cosa rappresenta per te? È davvero un uomo? Non ho intenzione di rispondere a nessuna di queste domande, voglio che siano le domande che le persone fanno a se stessi".

Olsdal è invece più fedele all'immagine di un tempo e, più che altro, sciocca talmente tanto la metamorfosi del più noto collega che la sua passa invece in secondo piano… Se un tempo Molko sfoggiava tratti molto lineari, puliti (make-up in zona occhi a parte) e alquanto femminili (la sua - ormai ex - somiglianza con Courtney Love la vedevate?), oggi la sua trasformazione lo porta ad assomigliare più a Lemmy dei Motörhead (buon’anima).

Nelle foto di copertina dei singoli che stanno rilasciando c'è chi si chiede chi siano i due figure che compaiono negli scatti in cover. Non ci vuole molta immaginazione a capire chi sono ma ci vuole invece molta immaginazione per capire come hanno fatto a diventare così. Si tratta ovviamente di Brian Molko (voce e chitarra) e di Stefan Olsdal (basso, chitarra e tastiera), i due membri storici di questo gruppo che in realtà è più che altro un duo visto il numero dei componenti…

Da sempre il loro sound è caratterizzato da uno stile musicale che ibrida tanti generi diversi. Nello stesso calderone Molko e il suo socio hanno amalgamato britpop, post-grunge, glam rock, neo-glam e punk rock, il tutto con contorno di sperimentazioni elettroniche. La formazione attuale vede i due fondatori come unici membri. Gli ex componenti sono stati Robert Schultzberg (batteria, 1995-1996); Steve Hewitt (batteria, 1994-1995/1996-2007) e Steve Forrest (batteria; 2008-2015).

La discografia



Il nuovo disco che i fan attendono da anni sarebbe l'ottavo in studio.



Il primo album che la band ha dato alle stampe è stato Placebo, uscito nel 1996. Due anni dopo è toccato a Without You I'm Nothing.

Molko & Co. hanno poi salutato il nuovo millennio facendo uscire nel 2000 Black Market Music, nel 2003 Sleeping with Ghosts, nel 2006 Meds e nel 2009 Battle for the Sun.

Il primo decennio degli anni 2000 è quello che li ha visti più prolifici in assoluto, mentre dopo il sesto album in studio uscito nel 2009 i fan hanno dovuto attendere quattro anni prima di ascoltare la loro settima fatica discografica: Loud Like Love, pubblicato nel 2013.



Da quel momento non sono più uscite registrazioni in studio dei Placebo ma soltanto un gran numero di raccolte di B-sides. L'ultima raccolta data alle stampe è A Place for Us to Dream, pubblicata nel 2016 per celebrare i vent'anni di carriera della band. Contiene 36 tracce, tra le quali l'inedito Jesus' Son.





Di seguito trovate il post dei Placebo pubblicato su Instagram in cui viene annunciato il nuovo singolo “Surrounded By Spies”.

Dopo questo post vi proponiamo un altro contenuto che la band ha condiviso poche ore fa sulla propria pagina del social network: si sente un brano che fa da colonna sonora a immagini che strizzano l’occhio ai problemi tecnici di trasmissione. Potrebbe essere proprio questo il nuovo pezzo, “Surrounded By Spies” (che infatti i Placebo su IG presentano dicendo in soldoni: esce il 9 novembre ma se ci segui te lo facciamo ascoltare anche prima. Geni del marketing).