Modà, annunciato il nuovo singolo Finisce sempre così

La formazione guidata da Kekko Silvestre ha svelato l’arrivo del disco che avrà al suo interno i brani di Buona Fortuna (parte prima) e Buona Fortuna (parte seconda). Il nuovo singolo Finisce sempre così, in arrivo venerdì 28 ottobre , anticiperà l’uscita dell’album prevista per l’ 11 novembre

Buona Fortuna (parte terza) conterrà in totale quattro inediti, tra questi anche un duetto con i Tazenda ; i due gruppi hanno già collaborato sulle note di Cuore e vento, settimo singolo estratto dall’album Gioia, uno dei maggiori successi della band di Kekko Silvestre.

Nel 2023 i Modà si imbarcheranno in un tour per festeggiare vent’anni di carriera e dieci anni dall’uscita del disco Gioia. Il gruppo si esibirà sul palco di alcuni celebri teatri italiani: dal Teatro degli Arcimboldi di Milano all’Auditorium Parco della Musica di Roma passando per il Teatro Augusteo di Napoli.