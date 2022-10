Sanremo Giovani 2022, Amadeus ha scelto le canzoni e i 43 partecipanti

La selezione di Sanremo Giovani 2022 ristretta a 43 nomi

Come da tradizione, la kermesse canora più rilevante del Belpaese inizia con diversi mesi di anticipo con i riflettori puntati sugli artisti emergenti che sperano di trovare nella competizione la giusta vetrina per il successo - come è accaduto per i tre fortunati giovani dell'edizione 2022, Tananai, Matteo Romano e Yuman.

Amadeus, che presiede la Commisione Musicale di Sanremo Giovani - e che aveva posticipato di due giorni la chiusura ufficiale delle selezioni per ragioni tecniche - non ha nascosto il suo entusiasmo nell'affermare che da questo momento la manifestazione inizia davvero.

Nello specifico, i selezionati dovranno esibirsi dal vivo sostenendo un'audizione a Roma il prossimo venerdì 4 novembre presso romanda della Rai di Via Asiago.

L'adesione alla selezione ha visto una massiccia partecipazione di nomi emergenti che hanno potuto iscriversi alla selezione a partire dallo scorso maggio. I selezionati di quest'anno sono quarantatré; per regolamento non possono essere meno di trenta.