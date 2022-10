La scaletta del concerto dei Negramaro a Lecce

I Negramaro tornano “a casa”. La compagine salentina è pronta a salire sul palco di Lecce per un concerto speciale Condividi

Non tutti i concerti sono uguali, non tutte le città sono uguali. Ogni artista ha la propria sensibilità che lo porta ad avere una preferenza piuttosto che un'altra, anche per motivi di provenienza. Per i Negramaro, Lecce non può che essere la città preferita per i Negramaro, visto che è quella dalla quale sono partiti per conquistare l'Italia. I Negramaro, infatti, sono un gruppo salentino che ha iniziato la sua carriera alle feste universitarie di Lecce, città vivace e cosmopolita, dove il gruppo ha imparato a farsi conoscere e apprezzare prima di fare il grande salto. Il loro potenziale è stato immediatamente riconosciuto dai loro concittadini, orgogliosi del successo della band, e il ritorno dei Negramaro a Lecce segna quasi la chiusura di un cerchio del gruppo salentino, perché per loro, Lecce, è casa.

Negramaro in concerto a Lecce, la scaletta leggi anche Negramaro in tour: “In Iran oggi non si può morire per un velo” Essendo Lecce una città così particolare per i Negramaro, è probabile che il gruppo salentino decida di modificare la scaletta rispetto alle altre date. Certamente, nel repertorio dei Negramaro non mancano le canzoni per realizzare una scaletta di successo per i concerti. La band può attingere sia dai grandi successi da classifica, che da soli potrebbero bastare per stilare una scaletta completa, sia dai brani meno noti ma amati dai fan dei Negramaro. Le date precedenti a Lecce hanno dimostrato che la band è riuscita a costruire una scaletta di successo, che è stata apprezzata dalle migliaia di persone che hanno già assistito al concerto dei Negramaro. Nonostante potrebbero esserci dei cambiamenti, la scaletta non dovrebbe discostarsi in maniera eccessiva da quella degli altri appuntamenti precedenti: Contatto

La Cura del Tempo

Fino all'imbrunire

La Prima volta

Per uno come me

Meraviglioso

Tu è mai successo

L'amore qui non passa

Nuvole e lenzuola

Estate

Un passo indietro

Solo tre minuti

Seu

Cade la pioggia

Quel posto che non c'è

Amore che Torni

Attenta

Via le mani dagli occhi

Parlami d'amore

Solo per te

L'Immenso

Mentre tutto scorre

Date concerti Negramaro vedi anche Giuliano Sangiorgi, la vita sognata da bambino ha il tempo di un lento Dopo la data di Lecce, così importante per i Negramaro, la band proseguirà il tour nel sud Italia, facendo tappa a Catania, Bari, Mantova, Bologna e Roma. Terminato il tour in Italia, per i Negramaro sono in programma anche alcune date internazionali ad Amsterdam, Francoforte, Lugano ed Esch-sur-Alzette.