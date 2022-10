La scaletta del concerto di 50 Cent ad Assago

Concerto-evento per l’artista: stasera, sabato 22 settembre, il rapper è pronto a far scatenare il Mediolanum forum Condividi

Ci sono appuntamenti che non possono essere definiti semplicemente concerti ma sono dei veri e propri eventi che concorrono a rimanere impressi nella storia della musica. Tra questi non può che esserci anche lo spettacolo del rapper 50 Cent al Forum di Assago, alle porte di Milano. Basta il suo nome per evocare gli anni Novanta e Duemila, quando insieme ad altri straordinari interpreti della cultura rap americana sbancava le classifiche di tutto il mondo. Qualcuno potrebbe dire che oggi il personaggio di 50 Cent è quasi opacizzato ma la verità è ben diversa, perché il rapper, benché sia uscito dal cono di luce accecante delle classifiche commerciali, continua a essere un punto di riferimento fisso nella musica rap mondiale e lo dimostra il fatto che sono davvero pochi i biglietti rimasti disponibili per l'evento di questa sera, sabato 22 ottobre, al forum di Assago.

50 Cent in concerto ad Assago, la scaletta approfondimento 50 Cent, il concerto ad Arbatax: unica data estiva in Italia. VIDEO Sebbene il nome di 50 Cent sia entrato nel gergo comune e davvero poche persone non sappiano chi sia il rapper americano, il discorso riguardo le sue canzoni è ben diverso. Infatti, queste sono quasi a esclusivo appannaggio degli appassionati di musica oppure di chi ama la musica rap. Difficile conoscere i titoli delle canzoni di 50 Cent, ancora più complicato è cantarle, ma questo non significa che non siano dei veri e propri monumenti della musica mondiale, che anche chi ascolta distrattamente la radio o le playlist in streaming riesce a riconoscere. Per il concerto di Milano, 50 Cent è probabile che proponga la scaletta che ha elaborato per il tour mondiale, che a meno di cambiamenti dell’ultimo momento prevede il seguente ordine di uscita: What Up Gangsta Rider Pt. 2 Hate It or Love It P.I.M.P. Candy Shop The Woo Magic Stick Just a Lil Bit 21 Questions Window Shopper Best Friend I Get Money How We Do I’m The Man Ayo Technology Many Men (Wish Death) No Romeo No Juliet Gangsta’s Paradise Sealed With A Kiss Hustler’s Ambition Big Rich Town Outta Control Remix In da Club

Proprio per far fronte a tutte le richieste di ticket dei fan italiani, 50 Cent ha deciso che farà due date in Italia, una il 22 a Milano e l'altra il 23 a Jesolo. Successivamente proseguirà con il tour che sta toccando le principali città europee e dopo l'Italia sarà la volta della Polonia.