Coloro che detengono i diritti del defunto leader dei Nirvana hanno criticato l'opera "non autorizzata" della Royal Opera House, adattamento teatrale del film omonimo di Gus Van Sant. Per gli eredi del musicista si tratta di un “tentativo non autorizzato" di continuare a sfruttare una storia romanzata. La stessa pellicola di Gus Van Sant è da sempre nel mirino degli eredi: “Anche il film non è autorizzato. E tenta di trarre vantaggio dal breve incontro tra Kurt e il regista, sfruttato a scopo di lucro per 30 anni”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Gli eredi di Kurt Cobain si scagliano contro la versione teatrale di Last Days, l'opera "non autorizzata" della Royal Opera House di Londra che è un adattamento dell’omonimo film di Gus Van Sant, portato per l'occasione a teatro.

Per coloro che detengono i diritti del defunto leader dei Nirvana, si tratta di un “tentativo non autorizzato" di continuare a sfruttare la storia romanzata che racconta gli ultimi giorni della vita del cantante, quelli immediatamente precedenti il suo tragico suicidio.



"Last Days è stato creato e scritto senza autorizzazione", affermano gli eredi di Cobain in una nota stampa. “Questo spettacolo, proprio come il film, è un tentativo non autorizzato di trarre vantaggio dal breve incontro organizzato con Kurt e Gus Van Sant. Quest'unico incontro è stato sfruttato a scopo di lucro per trent'anni, e basta”, prosegue così la dichiarazione della famiglia del musicista.



Un portavoce della Royal Opera House ha rilasciato la seguente dichiarazione in risposta alle critiche sollevate: “La produzione della Royal Opera di Last Days è adattata dall'omonimo film cult di Gus Van Sant, uscito nel 2005. È un racconto romanzato ed è stato prodotto con i permessi di Gus Van Sant e di HBO”.