Christina Aguilera, è uscita la nuova versione del video di Beautiful

Beautiful è un emozionante brano in cui la cantante ricorda l’importanza dell’accettazione di sé stessi in un mondo in cui stereotipi e modelli possono avere conseguenze sulla percezione del proprio corpo.

Inoltre, tra i singoli estratti dall’album Stripped troviamo anche le hit Fighter, Can’t Hold Us Down e The Voice Within in duetto con Lil’ Kim.