a-ah, ritornano ed esplorano le connessioni in True North

È uscito oggi l'atteso True North, l’undicesimo album in studio degli a-ha. L’album è disponibile in versione digitale, versione CD, versione LP nero e in edizione limited deluxe (contenente un libro di 40 pagine, 2 LP, CD e USB card). Per l’album, gli a-ha hanno deciso di affrontare tutto con un nuovo approccio. È il loro primo progetto di inediti dopo Cast In Steel del 2015, ed è un album estremamente onesto e unico per la band. I brani di True North sono impregnati di un profondo senso di appartenenza e connessione su come interagire con l’ambiente circostante. Con questa loro lettera dalla Norvegia, gli a-ha mostrano da dove vengono e chi sono, e come il legame tra questi due aspetti sia indistruttibile. Per questo, True North mostra gli a-ha più sinceri, più personali e più emozionanti di sempre. Mai prima d’ora avevano deciso di esporsi così tanto.



È attualmente in radio il singolo You Have What It Takes, secondo brano estratto dal nuovo album, dopo I’m In. Il singolo mostra il lato più vulnerabile degli a-ha (Magne Furuholmen, Morten e Paul Waaktaar-Savoy), con intricati accordi di chitarra e l’inconfondibile voce di Morten. È come un’eco di speranza, di guarigione e di ripresa. Magne Furoholmen spiega: "Oh, questo mondo è come un uccellino ferito… Viviamo in un tempo che è costantemente sempre più confuso ed effimero, e ci sono delle cose che spesso ci dimentichiamo di esprimere – a ciascuno di noi, ai nostri bambini, a chi amiamo, ai nostri amici e alla generazione che sta crescendo. Se vogliamo dei cambiamenti positivi, il tutto deve iniziare dalle persone che combattono per i propri ideali, supportate da tutti noi. Ho grande fiducia nel futuro quando vedo il coraggio e le convinzioni dei giovani. Ce l’hanno loro e ce l’hai anche tu. Tu hai tutto quello che è necessario!". C’è un perfetto equilibrio, tra il nuovo approccio e le qualità intrinseche degli a-ha, tra le singole canzoni e il concept generale di True North. You Have What It Takes continua questo nuovo entusiasmante capitolo degli a-ha. Niente potrebbe presentarlo meglio.