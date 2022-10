La scaletta del concerto della PFM ad Ancona

La PFM è sulle scene da 50 anni ma la sua musica sembra non avere età. Acronimo di Premiata Forneria Marconi, la PFM è l’unico gruppo rock progressivo italiano degli anni Settanta ad aver ottenuto riconoscimenti oltre i confini nazionali. In particolare, la PFM riscosse i favori del pubblico soprattutto negli Stati Uniti. La qualità della musica, d’altronde, è sempre stata molto elevata e ne sono la prova anche le numerose incisioni che la band ha fatto con cantanti del calibro di Mina, Battisti e De Andrè, solo per citarne alcuni. Ed è proprio col cantautore genovese che il gruppo ha instaurato la collaborazione più duratura e proficua ed è a lui che la band ha deciso di dedicare parte della scaletta del tour appena cominciato.

la PFM in concerto ad Ancona, la scaletta

approfondimento

PFM festeggia i suoi 50 anni con un tour che inizia l'11 ottobre 2022

Non si può certo dire che la PFM non abbiano un repertorio ampio. È probabilmente uno dei gruppi italiani con la più vasta produzione musicale, anche grazie alle numerose collaborazioni che hanno effettuato nel corso dei decenni. Dagli anni Ottanta in poi, la PFM ha rallentato il suo lavoro ma questo non significa che si sia fermata, come dimostrano i diversi album pubblicati anche negli anni Duemila e, soprattutto, l’ultimo lavoro datato 2021. Creare una scaletta che racchiudesse l’intera storia musicale della band non è stato facile per Franz di Cioccio e compagni, che sono però riusciti a realizzare un prodotto armonioso, che spazia tra i grandi successi della band, attraversando anche il lungo periodo di collaborazione con Fabrizio De Andrè. Infatti, il tour che la PFM ha appena cominciato e celebra il 50ennale della band (fondata nel 1972) racchiude in sé molti dei brani del poeta di Genova. La scaletta del tour non è stata ufficializzata ma è presumibile che l’ordine di uscita delle canzoni sia questo, o molto simile a questo, con l’aggiunta di ulteriori brani: