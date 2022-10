La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Montecatini Terme

Gigi D’Alessio è indiscutibilmente uno dei cantanti napoletani di maggior successo di sempre. La sua musica è diventata negli anni un simbolo degli inni all’amore e a dispetto di quanto molti pensano, le sue canzoni sono amate anche oltre i confini del meridione del Paese. Gigi D’Alessio è riuscito a conquistare un pubblico molto ampio con le sue canzoni che sono quasi delle poesie in musica e non è un caso che il suo successo duri, senza flessioni, da trent’anni, continuando a fare proseliti anche tra i giovanissimi. Di recente ha festeggiato i tre decenni di carriera con un concerto evento in piazza del Plebiscito a Napoli, che è stato trasmesso anche in tv, proprio a riprova che Gigi D’Alessio è un vero e proprio fenomeno nazionalpopolare italiano che non conosce confini. Non è un caso che il tour autunnale nei teatri cominciato qualche settimana fa abbia fatto registrare quasi ovunque il tutto esaurito. Sono numerose le date previste nel calendario ed è pressoché impossibile trovare biglietti per la maggior parte degli appuntamenti già fissati, perché sono andati esauriti in pochissimi giorni.

Gigi D'Alessio in concerto a Napoli, la scaletta

Il tour cominciato dal teatro Augusteo di Napoli rappresenta il ritorno alle scene del cantante napoletano dopo i due anni di pandemia, che hanno bloccato la musica e i suoi esecutori. Impossibile mettere in discussione la carriera di Gigi D’Alessio: il successo dei suoi dischi, le innumerevoli prime posizioni in classifica e, non per ultimo, il successo del tour nei teatri, sono la dimostrazione che il cantante napoletano continua a essere uno dei compositori ed esecutori più amati del nostro Paese. Il cantautore ha saputo rinnovare il suo repertorio per intercettare anche le nuove generazioni e le sue canzoni sono un perfetto mix di tradizione e contemporaneità. Per il concerto di Montecatini non è stata ufficializzata nessuna scaletta da parte di Gigi D’Alessio, così com’è accaduto in precedenza, ma è presumibile che non si discosti troppo da quanto visto nelle date precedenti, anche se il teatro Augusteo potrebbe rappresentare un unicum vista l’importanza che la piazza di Napoli rappresenta per il cantautore: