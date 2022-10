Against The Current in concerto a Milano: "Combattiamo le insicurezze"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Gli Against The Current tornano in tour in Europa per presentare il loro ultimo EP Fever: unica tappa italiana della band di Chrissy Costanza è prevista per il 14 dicembre al Legend Club di Milano. Sarà l’unica occasione per vedere la band su un palco italiano e per poter ascoltare per la prima volta i brani del nuovo EP: in Fever gli Against The Current maturano, creando un sound potente, il giusto mix tra chitarre, ritmi propulsivi e la voce pulita di Chrissy Costanza. Il trio, formato da Chrissy Costanza, Dan Gow e Will Ferri, affronta senza paura e a testa alta i difetti, trasformando insicurezze, dubbi e lotte personali in inni pensati per motivare e caricare chi ascolta. Dopo aver registrato quasi 1 miliardo di stream e sold out in più continenti, in Fever del 2021 (Fueled By Ramen) usano il rock come veicolo per esorcizzare tutte le loro paure.



Gli Against The Current emergono prepotentemente sulla scena come una forza infuocata. Tra l'acclamato In Our Bones (2016) e Past Lives (2019), gli Against The Current hanno collaborato con League of Legends per Legends Never Die, registrando oltre 500 milioni di stream per la colonna sonora del campionato mondiale di League of Legends del 2017. Hanno anticipato l’EP Fever con That won’t save us, registrando milioni di stream fin dall'inizio e ottenendo consensi da FLOOD Magazine e Billboard. A partire dal 2021, Weapon, l’ultimo singolo ha ricevuto elogi da Dork, Upset Magazine e altro ancora. Rock Sound ha salutato la traccia come "assolutamente massiccia" e Alternative Press ha promesso: "Gli Against The Current sono pronti a fare un ritorno di fuoco".