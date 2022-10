Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Max Gazzè rifarà il live a Pompei dei Pink Floyd. Il cantautore romano suonerà in diretta streaming dell'anfiteatro dove nel 1971 si esibirono (senza pubblico) Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, ripresi dal regista Adrian Maben.



«Dopo settimane di intenso lavoro collettivo posso finalmente dirvi che il 21 ottobre nell’anfiteatro del parco archeologico di Pompei ci immergeremo nelle note dei Pink Floyd reinterpretando uno dei live più iconici della storia del rock: Pink Floyd: Live at Pompeii», ha annunciato Gazzè sui propri social network.



Il concerto leggendario del 1971 fu quello in cui il gruppo musicale rock britannico suonò senza pubblico a Pompei, nel mese di ottobre, aggiungendo poi nuove sessioni nel dicembre del 1971 (filmate non più a Pompei ma Parigi).



Il film diretto da Adrian Maben uscì nel settembre 1972, seguito poi da una versione ampliata, allungata a circa 80 minuti grazie agli inserti sul making del disco (che uscì nell'agosto del 1974) quando The Dark Side of the Moon era già alla posizione numero uno delle classifiche mondiali. Nel 2002 invece è uscita un director’s cut.

Nel luglio 2016 invece David Gilmour è tornato nell'anfiteatro di Pompei per esibirsi da solista, stavolta di fronte al pubblico. Per l'occasione, ha dato alle stampe il disco Live at Pompeii, secondo album dal vivo del cantautore inglese (pubblicato il 29 settembre 2017, un anno dopo rispetto al concerto).



Pink Floyd: Live at Pompeii del 1972 è uscito in Italia anche con il titolo di Pink Floyd a Pompei. Si tratta di un film-documentario-concerto diretto da Adrian Maben, uscito nella versione per le sale cinematografiche nel 1974 e incentrato sulla musica del mitico gruppo di The Wall.



Lo show di Max Gazzè viene presentato come un'esperienza “immersiva” che vuole celebrare il mezzo secolo dal film di Maben: sono infatti trascorsi cinquant'anni da quel documentario indimenticabile.

Il live del cantautore romano si potrà seguire a Pompei (gratuitamente con prenotazione su Ticketone a partire da martedì 18 ottobre) e via streaming sulla piattaforma ITsART.



