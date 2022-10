Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo





Mi chiamo Marco Dal Farra e sono un autore e musicista, nato e cresciuto nella cornice delle Dolomiti bellunesi. In questa occasione ho il piacere di parlarvi del mio nuovo singolo, uscito a fine settembre, intitolato “Simile all’uomo” che parla della dimensione dell’uomo moderno; un uomo che si è perso nella frenesia dei giorni, tra mille cose da fare, lo stress di giornate una uguali all’altra, tra famiglia e lavoro, dove qualsiasi azione viene subissata da un’altra. L’uomo, in questa evoluzione, è arrivato

purtroppo a perdersi del tutto, diventando un insieme e non più individuo, forse anche un numero tra tanti, spogliandosi di tutti i valori che gli appartenevano. La quotidianità e l’uniformarsi al “vivere comune”, non lascia spazio alla riflessione interiore, e schiaccia qualsiasi tentativo di rimettersi in un giusto binario, oscurando la sua volontà rispetto al suo posto nel mondo. Si trova dunque a dover ripartire da capo, dalle piccole cose, dalle “sue verità”,mettendo questi pezzi uno vicino all’altro, per poter riconoscersi come vero essere umano in cerca della sua vera strada, in cerca di un mondo da riscrivere insieme alla gente.



“Simile all’uomo” è un brano al quale tengo molto, ed è stato realizzato con la collaborazione di Fabio Trentini in qualità di produttore artistico, e la partecipazione del video maker Mattia Bello per la produzione del videoclip, del quale sono orgoglioso e felice per il risultato ottenuto. Mi sono divertito nella realizzazione del videoclip e spero che vi piaccia! le immagini raccontano proprio il messaggio che volevo comunicare: il ritorno verso la “giusta strada” attraverso la storia di un giovane che ritrova sé stesso nelle piccole cose, nei piccoli gesti, nell’amore! Spero infatti

che si ritorni presto ad una nuova concezione della vita, all’essere solidali ed empatici con le persone e con il nostro ambiente, con la natura ed il pianeta che ci ospita. Anche nel nostro piccolo “bisogna fare la differenza”! Il mio stile spazia tra cantautorato pop e rock, con testi che spesso affrontano i temi che riguardano le incertezze ed i conflitti dei giovani cresciuti a cavallo dei due millenni. Il passaggio

dall’era analogica a quella digitale, il radicale cambiamento dei linguaggi e delle dinamiche sociali portate dalla prepotente intromissione della tecnologia nella nostra quotidianità ci ha scombussolato, facendoci adattare ad una velocità “non naturale” a questo nuovo assetto.



Attraverso la mia musica trasmettere un messaggio soprattutto indirizzato ai giovani che mi ascoltano. I temi che caratterizzano i miei brani sono dunque orientati verso argomenti come la protesta sociale, la riconnessione con la natura, i sentimenti ed i valori umani, con testi riconoscibili come stile per i tratti ermetici, senza eccessivi simbolismi.