Face It Alone, esce oggi la nuova canzone dei Queen

I Queen pubblicano l’inedito registrato con Freddie Mercury durante le sessioni di The Miracle Condividi

La storica band aveva preparato i fan a questa notizia con alcuni cartelloni pubblicitari affissi in tutto il mondo, da Londra fino in Messico, Canada e Giappone. "Queen - Face It Alone" la scritta che appariva insieme a una immagine di Freddy Mercury e un codice QR. Poi sono stati condivisi 15 secondi della canzone come anteprima in cui si distinguevano le parole: "Alla fine, alla fine, devi affrontarlo da solo".

Face it Alone, una bella sorpresa leggi anche Brian May compie 75 anni, la storia del chitarrista dei Queen Il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor hanno annunciato durante l'estate che "Face It Alone" sarebbe arrivata a Settembre. La traccia risale alle sessioni dell'album del 1989 della band The Miracle. "Abbiamo trovato un piccolo gioiello di Freddie, di cui ci eravamo dimenticati" ha detto Taylor a BBC Radio 2. “E questo era. È meraviglioso. In realtà, è stata una vera scoperta”. Inizialmente May pensava che la registrazione fosse irrecuperabile, ma gli ingegneri gli hanno dimostrato che si sbagliava. "Era un po' nascosto in bella vista" ha detto. "L'abbiamo guardato molte volte e abbiamo pensato: 'Oh, no, non possiamo davvero salvarlo'. Ma poi siamo entrati di nuovo e il nostro meraviglioso team di ingegneri ha detto: ‘Ok, possiamo farlo’. È come unire i pezzi insieme...ma è bellissimo, è commovente".

C’erano una volta i Queen vedi anche Queen, Brian May si commuove nel duetto virtuale con Freddie Mercury L’ultima volta che è uscita musica dei Queen con Mercury è stato otto anni fa, quando May e Taylor hanno incluso il duetto di Michael Jackson "There Must Be More to Life Than This" nella compilation Queen Forever del 2014. Nel 2019 è stata pubblicata anche una versione ridotta del singolo solista di Mercury del 1986 "Time" con il titolo "Time Waits for No One"