Brian May compie 75 anni, la storia del chitarrista dei Queen

Tra migliori chitarristi di tutti i tempi, Brian May compie oggi - martedì 19 luglio - 75 anni. Figura cardine nella storia del rock (e non solo), nel 1965, assieme a Roger Taylor e Freddie Mercury, fonda i leggendari Queen, con cui pubblicherà brani diventati negli anni successi senza tempo. Da Bohemian Rhapsody a We Are The Champions, passando per Don't Stop Me Now, The Show Must Go On e Radio Ga Ga.