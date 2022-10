Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono Francesco, in arte Dr. Wesh, e sono 28 anni che mi odio profondamente. Il senso di inadeguatezza, l'autocritica e il darmi addosso mi hanno sempre accompagnato da quando ho memoria, e forse ho cominciato a fare musica proprio per scappare da questo dolore, per esorcizzarlo. Il termine "sono cringe", per chi non conosce molto il linguaggio contemporaneo, significa "sono imbarazzante". La storia dietro questa canzone è surreale, e mi è venuta dopo una seduta dal mio terapeuta. In un viaggio psichedelico ho rivissuto questo trauma di svariati anni fa in cui uscivo con questa ragazza e ne ero innamorato, lei era del tutto indifferente, e io mi sentivo imbarazzante, inutile, cringe appunto. Questo dolore profondo doveva talmente uscire che ho dovuto scrivere tra mari di lacrime questo pezzo, per esorcizzare il dolore.



A un certo punto, dopo che la canzone è letteralmente uscita dal profondo del mio inconscio, mi sono detto: questo senso di inadeguatezza lo provano tantissime persone. Non è legato alla mia storia, è qualcosa di più grande. Tutte le persone che lo ascoltavano rimanevano colpite dal pezzo, e sono passato da tenermi questo pezzo per me a pubblicarlo... ho compreso che il potenziale poteva essere più aperto e universale. Per questo motivo nel video, invece di raffigurare me stesso in un ego-trip privo di senso, anche perché appunto come si capisce nel pezzo non è che abbia tutta questa autostima, ho voluto mettere una ragazza protagonista e raffigurare che si odiava. Non mi andava di riprendere i diecimila cliché emo/pop/punk che ora vanno di moda e fare qualcosa di banale. Così ho cercato di pensare a come rendere l'idea di una persona che ha questo tarlo in testa e che si odia ogni giorno. Poi, ispirandomi ad un film di Carpenter, "Essi Vivono", mi è venuta l'idea: ogni cosa che la protagonista legge, è un insulto a lei. Il video è stato scritto da me ed è stato realizzato assieme a Khora Visual e la protagonista, Sheila Guarnieri, che è stata molto brava a interpretare la parte. Essere duri con sé stessi è un peso enorme. Magari parte con il non sentirsi a proprio agio in una certa situazione, e ci porta a depressione, farci del male, anoressia e un sacco di altre cause. Quello che posso fare, nel mio piccolo, è essere sincero con le parole e con le sensazioni, senza mettere maschere o dare più di ciò che serve.



Io faccio il produttore come lavoro, quindi sono molto critico per mestiere. Se faccio uscire qualcosa è perché sento che meriti di uscire, e perché forse potrebbe essere utile a qualcuno. Ripensandoci bene, anche i Radiohead hanno fatto il loro pezzo più famoso, “Creep”, che parla esattamente di questo. Non mi sono ispirato a loro, però ho collegato dopo. Potrei dire che questa è la mia “Creep” personale, anche se Thom Yorke è un mostro sacro e io non sono manco la corda arrugginita della sua chitarra.