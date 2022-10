La cantautrice e pianista statunitense ha svelato il nuovo brano da lei scritto per “Il Signore degli Anelli: The Rings of Power”, l'adattamento televisivo di Tolkien fatto da Amazon Studios. Il pezzo si basa sulla musica di Bear McCreary e si ispira a una poesia di Tolkien apparsa nei libri originali

Fiona Apple ha pubblicato Where the Shadows Lie, una sua nuova canzone che farà parte della colonna sonora della serie televisiva Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere. La cantautrice e pianista statunitense ha svelato in queste ore il nuovo brano per l'adattamento di Tolkien fatto da Amazon Studios. Il pezzo si basa sulla musica di Bear McCreary e si ispira a una poesia di Tolkien apparsa nei libri originali.



Da quando ha pubblicato Fetch the Bolt Cutters nell'aprile 2020, Fiona Apple ha prestato la sua voce a molti altri progetti artistici e politici. Ha sostenuto la libertà riproduttiva, schierandosi contro la sentenza della Corte Suprema sull’aborto; ha sostenuto i progetti di legge sulla trasparenza dei tribunali, il voto e il riconoscimento della terra indigena.

Lo scorso luglio si è esibita assieme a tanti amici e colleghi in occasione dell'annuale evento Watkins Family Hour, durante il quale ha suonato una versione del classico country (Remember Me) I'm the One Who Loves You, dopo aver suonato Love More di Sharon Van Etten l'anno scorso durante la stessa occasione.



Ha anche contribuito con una canzone alla serie animata Central Park di Apple TV, ed è apparsa come ospite nell'album del 2020 di Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways.



Chi è Fiona Apple

approfondimento Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, al via le riprese Il suo ultimo disco in studio, Fetch the Bolt Cutters, le ha fatto guadagnare il Grammy Award per il miglior album di musica alternativa, e con la canzone Shameika si è portata a casa il trofeo per la migliore performance rock.



Questo suo nuovo contributo, con un brano che confluirà ne Il Signore degli Anelli: The Rings of Power, si aggiunge ai tantissimi successi di questa cantautrice newyorkese, considerata una vera e propria cult girl nel panorama musicale di quel filone di nicchia chiamato art pop. La webzine statunitense Pitchfork (considerata una vera e propria Bibbia della musica) ha inserito i suoi primi due album in studio (rispettivamente Tidal del 1996 e When the Pawn del 1999) nell'elenco dei "150 migliori album degli anni '90”.

Le sue tre hit Sleep to Dream, Paper Bag e Criminal sono invece confluite nell'elenco di Pitchfork delle "250 migliori canzoni" degli anni '90”.



Cantautrice, pianista (e mito, secondo la critica musicale di tutto il mondo)

approfondimento Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, un kolossal a episodi L'idea che Fiona Apple collabori con Amazon Studios anziché con Apple TV fa sorridere… Scherzi a parte, comunque Apple (l’artista) ha anche lavorato per Apple (quella del logo con la mela morsicata, per intenderci) per la colonna sonora della serie televisiva animata Central Park... Fiona Apple, classe 1977, nel 1994 firmò con la Sony a soli diciassette anni il suo primo contratto discografico e pubblicò nel 1996 il suo disco di debutto, Tidal. Il suo esordio fu immediatamente un successo strepitoso, con oltre 3 milioni di copie vendute soltanto negli Stati Uniti. Vinse un Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock femminile con il brano Criminal.



Il secondo album è sempre il più difficile (ma non per Fiona)

approfondimento Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, il trailer finale Nel 1999 uscì il suo secondo album, When the Pawn…, che vendette oltre un milione di copie negli Stati Uniti ottenendo il disco d'oro. Anche con questa seconda fatica discografica Fiona Apple ottenne ulteriori candidature ai Grammy Awards.

Il disco fu acclamato dalla critica ed entrò nel Guinness dei Primati in qualità di album dal titolo più lungo che sia mai entrato nelle classifiche statunitensi, di 90 parole.

Il titolo completo (scritto in rosso su tutta la copertina) è: When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks like a King What He Knows Throws the Blows When He Goes to the Fight And He'll Win the Whole Thing 'Fore He Enters the Ring There's No Body to Batter When Your Mind Is Your Might So When You Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is the Greatest of Heights And If You Know Where You Stand, Then You Know Where to Land And If You Fall It Won't Matter, Cuz You'll Know That You're Right. Della serie: le piace vincere facile.

Non c’è due senza tre: terzo album, terzo successo approfondimento Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, ecco la colonna sonora Nel 2005 è uscito il terzo album di inediti, intitolato Extraordinary Machine: anche questo ricevette il disco d'oro e una candidatura ai Grammy, inoltre fu acclamato dalla critica (i critici musicali amano profondamente Fiona Apple, e noi non facciamo eccezione). Nel 2012 è stata la volta del quarto album The Idler Wheel... (anche questo qui ha un titolo “lunghino”: The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do). Questo disco debuttò alla terza posizione della classifica statunitense e ricevette plauso, chapeau e standing ovation da parte della critica di tutto il globo terraqueo. Fiona Apple si è poi concessa quasi otto anni di assenza dalle scene, per poi tornare nel 2020 con il disco Fetch the Bolt Cutters. Si tratta di uno degli album più acclamati nella storia della musica, vincitore del Grammy Award al miglior album di musica alternativa del 2021.



Di seguito potete ascoltare la canzone Where the Shadows Lie (scritta da Bear McCreary e cantata da Fiona Apple).