Morta Jody Miller, la cantante country aveva 80 anni

LA REGINA DEL COUNTRY

approfondimento

Addio a Loretta Lynn, l'icona femminile della musica country

Nata nel 1941 in Arizona in una famiglia di musicisti, l’interprete folk ha iniziato la sua carriera legandosi all’etichetta discografica Capitol Records nel 1962. Nel 1964 con il singolo He walks like a man, contenuto nell’album di debutto Wednesday’s child is full of woe del 1963, l’artista ha fatto per la prima volta il suo ingresso nella Billboard Hot 100. Un risultato ripetuto già l’anno successivo, quando il singolo Queen of the house, una risposta al brano King of the road del cantautore Roger Miller, ha raggiunto la top five nella classifica Hot Country Singles e la dodicesima posizione nella Billboard Hot 100 statunitense, guadagnandosi così lo status di successo non solo country, ma anche pop. Nello stesso anno la traccia più venduta negli Stati Uniti, il brano di protesta Home of the brave, ha invece subito la censura di alcune stazioni radio. Nel 1966, Miller ha poi vinto un Grammy come migliore interprete femminile country e western. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, la classifica Hot Country Songs di Billboard ha ospitato ben 27 canzoni della cantante folk, tra le quali cinque top five come Baby I’m yours, There’s a party goin’on e Darling, you can always come back home. Passata alla casa discografica Epic Records di Nashville in collaborazione con il produttore country Billy Sherrill, Miller ha poi ottenuto una nomination ai Grammy per la miglior performance vocale country femminile grazie alla cover di He’s so fine dei The Chiffons.