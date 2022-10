Addio a Loretta Lynn, l'icona femminile della musica country

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



E' morta in Tennessee Loretta Lynn, la leggenda femminile della musica country americana. Aveva 90 anni. Per una vita è stata la stella della cultura rurale, l'orgoglio dell'altra America, quella lontana dai centri urbani. Anche la sua storia ha aiutato a crearne un mito: cresciuta in Kentucky, figlia di un minatore, sposa a 15 anni, madre a 16 e nonna dopo poco i trent'anni, Lynn ha fatto ballare generazioni di americani con i suoi brani e una voce unica, potente e ricca di vibrazioni. "Con Loretta - ha commentato il suo produttore, John Carter Cash - bastava accendere il microfono, poi ci pensava lei". La cantante si era fatta largo in un mondo di musicisti uomini, ma senza mai diventare una voce per le donne ordinarie