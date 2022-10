La scaletta del concerto di Gigi d'Alessio a Napoli

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti italiani di maggior successo. La sua musica che parla d’amore intercetta generazioni diverse di ascoltatori, che si immedesimano nei suoi testi. Di recente, Gigi D’Alessio ha festeggiato i 30 anni di carriera con un concerto evento in piazza del Plebiscito a Napoli e di recente ha iniziato il tour italiano nei teatri. Tantissime le date previste nel calendario, tutte già sold out per il cantante napoletano tanto che dal web si sono già alzate numerose richieste di ulteriori appuntamenti per dare la possibilità di partecipare anche a chi non è riuscito a completare l’acquisto e, quindi, essere presente a teatro. All’Augusteo di Napoli, per esempio, Gigi D’Alessio ha programmato ben tre date, di cui una questa sera, giovedì 6 ottobre e tutte e tre sono andate esaurite in pochi giorni. Il calendario di Gigi D’Alessio è piuttosto ricco di impegni dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Gigi D’Alessio in concerto a Napoli, la scaletta

Il repertorio di Gigi D’Alessio è straordinariamente ricco di canzoni. Il cantante neo-melodico napoletano ha alle spalle una carriera straordinaria con innumerevoli brani che in quasi 30 anni di lavoro sono diventati delle colonne della musica italiana. Gigi D’Alessio è uno dei massimi esponenti della musica popolare e si pregia di questo ruolo, come dimostrano i suoi concerti e le sue esibizioni in cui ama confrontarsi col pubblico. Ha iniziato la carriera cantando ai matrimoni e poi a Napoli ha conquistato l’intero Paese con canzoni che raccontano il tormento dell’amore in ogni sua forma, così come la sua bellezza. Gigi D’Alessio piace anche perché non ha perso la sua caratura popolare nella vera accezione del termine e si espone come uomo, prima che come artista, quando sale sul palco. Napoli è la sua città e la sua casa, per questo per lui il concerto al teatro Augusteo ha un retrogusto diverso rispetto a tutti gli altri. Anche per questo motivo è possibile che la scaletta del concerto di Napoli subisca delle variazioni rispetto a quella degli altri appuntamenti, anche se ancora non è stato ufficializzato l’ordine delle canzoni. Al netto di possibili cambiamenti, dovrebbe essere: