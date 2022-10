Genesis, 50 anni dall'uscita dell'album Foxtrot

Foxtrot, un album innovativo

Dopo l’album “Nursery Cryme” è arrivato “Foxtrot” che si è concentrato sul dialogo tra due diversi timbri elettrici. La cover presentava una donna con la testa di volpe e l’immaginario di Paul Whitehead e l’album si apre con Witcher of the Skies. “Il testo lo scrivemmo qualche giorno dopo a Napoli, io e Mike” ricorda Banks: “Eravamo seduti sul tetto di un edificio, c’era tanto sole e tanto caldo e, guardando davanti a noi, in un grande spazio di case e campi, notammo che in giro non c’era nessuno, come se tutta la popolazione avesse abbandonato il pianeta. E’ l’ispirazione che ci è servita per Watcher of The Skies … un essere alieno che arriva sul nostro pianeta e lo trova deserto. Insomma ci eravamo addentrati nella fantascienza: non a caso io impazzisco per libri come Childood’s End di Arthur Clarke” ha raccontato Banks.