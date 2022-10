Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Tornano i The Bankrobber a quattro anni di distanza dall’album Missing , con il nuovo lavoro Lighters and Lovers in uscita in versione CD, MC (7 ottobre, 11 novembre 2022) e LP (14 aprile 2023). Ad anticipare il disco sono già stati rilasciati diversi singoli tra cui il brano White Skin che rende perfettamente il sound internazionale della band tra Indie Rock e Dream Pop con quel tocco di New Wave anni Ottanta che rendono la band unica.

Il singolo White Skin è disponibile sulle piattaforme digitali nella versione originale e in due remix a cura di Common Flaws e Max Granata (LINK). Spettacolare il videoclip realizzato da Maddalena Oberti con protagonista Maite Zanasi, una vero e proprio Ballo di fine anno dove la band si esibisce prima della premiazione di Maite a reginetta di bellezza. Bellissime le citazioni sia sonore che visual al film Ritorno al Futuro così come alla serie tv Stranger Things per cui la band potrebbe essere perfetta colonna sonora originale.



Lighters And Lovers è composto da undici tracce eterogenee e caratterizzato dalla forte presenza di synth e tastiere che compongono riff martellanti sui quali si alternano la voce maschile e femminile dei fratelli Oberti. Si tratta del secondo album in lingua inglese della band fondata da Giacomo (voce chitarra) e Maddalena (voce tastiere) Oberti coadiuvati da NeriBandelli (batteria). L’album Lighers and Lovers sarà pubblicato da Vrec Music Label in collaborazione con Wires Records e distribuito da Audioglobe nei formati CD (dal 7 ottobre 2022), Musicassetta (dall’11 novembre 2022) e Vinile (14 aprile 2023, nei formati 180 grammi colorato rosso e normale nero). Sulle piattaforme digitale l’uscita del disco sarà anticipata da una serie di singoli e da due EP (Lighters previsto per l’11 novembre e Lovers previsto per il 14 aprile 2023) lanciati a livello internazionale da Believe Digital e che confluiranno poi nell’uscita completa dell’album. Nel frattempo saranno rilasciati quattro singoli e tre videoclip. Seguite i canali ufficiali Spotify e Youtube per tutte le info. La band è attualmente in tour internazionale con numerose date in Francia, Germania e Spagna.