Alfa e Rosa Linn stupiscono con la loro ipnotizzante Snap

È finalmente uscita in digitale una nuova speciale versione di Snap ( https://smi.lnk.to/RosaLinn_Alfa_SNAP ), la travolgente hit mondiale della talentuosa artista armena in gara all'Eurovision Song Contest 2022 Rosa Linn in collaborazione con il giovane cantautore multiplatino da oltre 1 milione di follower su Tik Tok Alfa . Il singolo, già in radio, ha conquistato questa settimana la Top 35 dell'Airplay radiofonico italiano.

approfondimento

Alfa canta i valori forti di una generazione che non teme il futuro

La nuova versione di Snap nasce quasi per caso, quando Alfa scrive a Rosa Linn su Instagram per confessarle che la sua canzone gli “piaceva da morire”. Da quel momento è iniziata una fitta corrispondenza fra i due giovani talenti che hanno deciso di creare insieme una nuova toccante versione del brano in cui l’artista armena canta per la prima volta anche in italiano. Alfa ha registrato la sua parte in Italia, ma è riuscito in seguito a raggiungere Rosa Linn in Armenia e a cantare insieme a lei per la prima volta in pubblico la loro nuova versione di Snap. Il brano continua a scalare tutte le classifiche italiane e internazionali: certificato ORO in Italia, ha accumulato ad oggi 250 milioni di stream, 15 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 1 milione di video su Tik Tok. Ha raggiunto la Top 10 della classifica globale e italiana di Shazam, la Top 20 della classifica Viral e Globale di Spotify, la Top 30 della classifica Viral Italia di Spotify, la Top 15 dell’Airplay radiofonico europeo (#12) e la Top 35 di quello italiano.