Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, prima foto ufficiale insieme

"Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere" ha scritto l'influencer ed ex schermitrice, condividendo su Instagram le immagini della sua fuga d'amore

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono una coppia.

La conferma arriva dalla stessa influencer che, su Instagram, ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza romantica alle Maldive.

Il post di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, lo scorso 14 marzo, ha compiuto 27 anni. Il regalo più bello? Lo ha ricevuto da Giulio Fratini, suo nuovo compagno. I due sono volati alle Maldive, per una vacanza romantica all'insegna del relax. Da mesi, si vociferava di una relazione tra l'ex schermitrice ora influencer e Fratini, 34enne in passato legato a Elisabetta Gregoraci (FOTO).

In occasione del suo compleanno, Fiordelisi (protagonista nel 2024 di Pechino Express) aveva postato la foto di una torta, scrivendo: "Ho detto no ai festeggiamenti ma qualcuno ha cambiato i miei piani e le sorprese non sono ancora finite”. Ora, ecco svelata la sorpresa.