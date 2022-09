No, nella colonna sonora dell'attesissima pellicola diretta da Greta Gerwig (dedicata la bambola più famosa della storia) non ci sarà la celebre hit del 1997. Bisogna farsene una ragione: il tormentone degli Aqua, gruppo danese la cui fama è legata proprio a quel leggendario brano, sarà escluso dalla colonna sonora. Qui vi spieghiamo i motivi per cui il pezzo non sarà contemplato dal film

La celebre hit del 1997 è il tormentone degli Aqua, il gruppo danese la cui fama è indissolubilmente legata proprio a quel leggendario brano. Canzone che definiamo leggendaria perché all'epoca della sua uscita, verso la fine degli anni Novanta, Barbie Girl ha sconvolto il panorama della musica elettronica di allora, scardinandone alcuni dei fondamenti. Purtroppo per i fan degli Aqua (che ci speravano tanto) il brano non comparirà nel lungometraggio dedicato a Barbie e Ken. Nessuna sorpresa, dato che questa sentenza era già stata chiaramente annunciata dal manager stesso del gruppo danese, Ulrich Møller-Jørgensen, che nel maggio 2022 ha detto al magazine statunitense Variety a chiare lettere: “La canzone non sarà usata nel film”. Eppure c'era chi si attaccava ancora alla speranza di un ripensamento. Lasciate ogni speranza, voi che ascoltate (Barbie Girl). Ciò che emerge adesso sono i motivi che avrebbero portato a questa scelta, motivi che spiega la cantante degli Aqua, Lene Nystrøm. In un'intervista rilasciata di recente sempre a Variety, la musicista ha affermato che includere il loro brano in quel film sarebbe stucchevole, oltre che estremamente banale. Al medesimo coro si è unito il batterista e chitarrista del gruppo danese, Søren Rasted, il quale si è espresso così: “Dobbiamo dire che abbiamo rifiutato. Ryan Gosling non è abbastanza bravo! Capisco perfettamente perché non l’hanno usata, ma ci porterà molta attenzione, qualunque cosa accada”.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nonostante in molti se lo aspettassero (e se lo augurassero), la canzone Barbie Girl alla fine non verrà inclusa nella colonna sonora di Barbie, l'attesissima pellicola diretta da Greta Gerwig dedicata la bambola più famosa della storia.

Barbie Girl vendette oltre 1,4 milioni di copie negli Stati Uniti, e Mattel intentò anche una causa contro la MCA Records (che aveva distribuito la canzone in USA), stavolta per violazione del marchio. Le preoccupazioni dell'azienda Mattel si possono facilmente comprendere, se ben ricordate il videoclip di Barbie Girl (che vi riproponiamo in fondo a questo articolo). Il timore era che il brano potesse in qualche modo danneggiare il marchio Barbie, soprattutto a causa di testi che suggeriscono una Barbie promiscua, oltre che per le immagini del video (che fanno in pratica la stessa cosa sopracitata).

Quando Barbie Girl uscì, nel 1997, la Mattel non approvò. L'azienda produttrice della bambola decise addirittura di trascinare in tribunale gli Aqua con l’accusa di diffamazione. Alla fine la causa non fu vinta dalla Mattel, poiché il gruppo danese riuscì a dimostrare che quella canzone non voleva affatto diffamare Barbie e il suo compagno Ken, ma che si trattava solo ed esclusivamente di un intento provocatorio, quindi satira pura.

Mattel: “Una Barbie promiscua che canta in un tono civettuolo”

approfondimento

Aqua, Barbie Girl raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube

“Una Barbie promiscua che canta in un tono civettuolo”, così la Mattel descrisse la Barbie protagonista di Barbie Girl, aggiungendo che la canzone presenta anche una “bambola Ken licenziosa che risponde ‘baciami qui, toccami lì'”.

Hanno citato in giudizio pure una scena del videoclip, in cui si vede Ken che strappa accidentalmente il braccio di Lene Nystrøm, la cantante che interpreta Barbie.

In tutta risposta, la MCA Records ha affermato che la canzone era una parodia, protetta quindi dal Primo Emendamento della costituzione americana. E a quel punto ha intentato a sua volta una causa per diffamazione alla Mattel, per via delle dichiarazioni che il portavoce dell’azienda avrebbe rilasciato nel corso del procedimento legale. Insomma, non c'è pace per Barbie Girl.

Alla fine, comunque, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in California ha respinto le affermazioni di entrambe le parti. Un giudice ha dichiarato che “le dichiarazioni di Mattel erano un’iperbole non perseguibile”, sentenziando che la canzone è una parodia, che prende in giro sia lei (la Barbie) sia i valori plastici che rappresenta.



Benché il manager del gruppo danese non abbia spiegato il motivo della decisione di non far inserire la canzone degli Aqua nel film, è probabile che l'esclusione del brano dipenda dagli attriti tra la band e l'azienda di giocattoli Mattel, tuttora possessore del marchio Barbie.