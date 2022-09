La scaletta del concerto di Fabri Fibra a Roma

Questa sera, lunedì 26 settembre, Fabri Fibra si esibirà in concerto a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Si tratta di una nuova tappa del suo tour, che l'ha portato nelle principali città italiane per presentare live il suo ultimo album, Caos . Ecco tutto quello che c'è da sapere del concerto di stasera a Roma.

Fabri Fibra a Roma, le info

“Cosa porterò sul palco? La risposta è semplice, uno show rap – ha spiegato Fabri Fibra sul sito ufficiale dell'Auditorium - per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono. Se c’è una cosa che mi piace di questa musica, da fan, è andare ai concerti e sentire le canzoni riproposte esattamente come le ho sempre ascoltate su disco. Io voglio dare ai miei fan questa stessa sensazione, la stessa che cerco io quando vado a sentire gli altri artisti. Sul palco voglio che siano le parole e le basi ad avere il maggior spazio e questa formazione mi dà la sensazione di far respirare meglio i testi”. Per il concerto di questa sera sono ancora disponibili biglietti, al prezzo di 45 euro, per la tribuna laterale. Dopo Roma toccherà a Napoli il 1 ottobre, Firenze il 3 e poi l’ultima tappa a Brescia il 22, a conclusione del tour.