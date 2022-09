Un nuovo tour, due palchi e una passerella che gli permette di cantare sospeso sopra la folla. Un corpo di ballo hip hop avvolto da un sistema di ledwall mobili. Blanco, Dref Gold, Feid, Lazza, Rkomi, Rvssian si alternano in scena. Il tour di Sfera Ebbasta è iniziato con i sold out al Forum di Assago, e proseguirà in tutta Italia. E se “tutto cambia nulla resta uguale”, una cosa resta immutata: l’amore della generazione Sfera. LA RECENSIONE DEL CONCERTO

Piace a tanti, tantissimi. Forse meno ad altri. Ma quel che è chiaro è che Sfera Ebbasta, nel corso della sua carriera, è diventato la voce di una (e più generazioni). Lo si nota tra i volti presenti alla prima data del suo “Famoso Tour” al Forum di Assago, primo di tre concerti tutti sold out. Ci sono ventenni con amici e fidanzate, quarantenni che sanno tutte le canzoni a memoria. Ma anche mamme con i figli, che pazientemente si mettono anche in fila al bancone del merchandising. “Passiamo dal merch!” è la frase che sento da una coppia di amici uscendo dalla metropolitana. Ma è la frase che sento anche all’uscita, e non solo da due ragazzi, ma proprio da un gruppo di quarantenni che prendono felpe e magliette. Un ricordo, un segno per dire: “Io c’ero”.

Sul palco anche Blanco, Lazza, Rkomi, Dref Gold, Feid e Rvssian

Di ricordi, però, e solo per la prima data, Sfera ne ha già creati tanti. A partire dagli amici che sono saliti sul palco con lui. Sì, amici, fratelli di scrittura, che con il trapper di Cinisello condividono passione, scrittura, sicuramente più di qualche serata e il percorso artistico, iniziato da zero, per poi portarti in vetta alle classifiche. C’è Blanco, ma anche Dref Gold, Feid, il “fratellino” Lazza, Rkomi e Rvssian, direttamente dalla Giamaica. Una sorpresa continua, che non lascia nemmeno il tempo di stupirsi…perché ci si deve godere il momento e le canzoni che danno la voce auna generazione che non si vuole arrendere a quello che accade, e che non si è arresa neanche dopo due anni di pandemia. Un’ora e trequarti di show intenso, divertente, che racconta chi è Sfera, cosa ha fatto e cosa farà. Non sappiamo le sue scelte artistiche future, ma quel che è certo è che non si fermerà. Per niente al mondo.