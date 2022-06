Sfera Ebbasta è diventato papà, è nato il figlio Gabriel: la foto

Lo scatto su Instagram con in braccio il figlio

approfondimento

“Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”. Con questo messaggio sul suo profilo Instagram, Sfera Ebbasta ha reso nota la sua paternità, pubblicando uno scatto che lo ritrae mentre bacia teneramente il piccolino. Un momento d’oro non solo privatamente, ma anche artisticamente per il rapper, reduce da un tour di grande successo in Europa concluso l’11 giugno al Chango Club di Francoforte. Una serie di concerti che lo ha visto protagonista in città importanti come Parigi, Londra e Barcellona, passando anche Bruxelles, Lussemburgo, Madrid, Stoccarda e Zurigo. Il 6 maggio ha pubblicato anche il nuovo ep Italiano, composto da cinque brani tutti in collaborazione con Rvssian. Nel corso della sua carriera, Sfera Ebbasta ha partecipato anche ad altri progetti con colleghi come Gué Pequeno, oltre allo statunitense Ronny J e l’argentino Duki.