Elena e le tante anime dei sentimenti in Ritrovarsi Ancora: il video

E’ per me un’emozione annunciare l’uscita del nuovo singolo Ritrovarsi ancora! E sono ancora più felice di aver suscitato l’interesse di un’etichetta importante come la SAAR Records (che ha lanciato artisti del calibro di Vasco Rossi e Adriano Celentano). L’idea che ha ispirato questo singolo nasce da una domanda spontanea: quante volte vi è capitato di chiedervi “conosco davvero la persona che amo?”, che sia un compagno o un’amica, insomma una persona a cui vogliamo bene e che magari abbiamo idealizzato in modo diverso da com’è realmente. Questo testo nasce proprio dal bisogno di esplorare il rapporto con l'altro, descrivendo una relazione che si fonda su un labile equilibrio, in un fitto gioco di rimandi, in cui i due protagonisti del video si perdono per poi ritrovarsi. Tra allontanamenti e avvicinamenti, inizi quasi sussurrati come fossero confessioni e ritornelli liberatori, Ritrovarsi ancora riconosce l'ambivalenza del sentirsi vulnerabili e al tempo stesso protetti descrivendo momenti quotidiani di condivisione, e la difficoltà dello stare in piedi quando tutto intorno oscilla. Dal testo si evince il mio interesse verso la psicologia e questa mia passione si avverte fortemente anche in uno dei miei primi brani come “Sento” dove il testo del brano parla del rapporto con sé e con l’altro, è una vera e propria richiesta di aiuto. Nel video di Sento si nota che inizia un doloroso ma liberatorio e necessario dialogo con il mio altro sé, il tutto è ambientato in una seduta psicoanalitica ricca di autenticità. Mentre nel mio ultimo singolo si deduce il bisogno di esplorare il rapporto con l’altro. Nel testo si ripete spesso la frase “come è difficile stare in piedi”, sottolineando la difficoltà di una relazione in cui è faticoso rimanere autentici, veri e fedeli al nostro sé.



E’ il senso di irrequietezza il punto di partenza di questa mia canzone, d’altronde sono i rapporti più difficili che spesso danno vita ai sentimenti più forti. Sono nata a Milano nel 1994 e fin da bambina mi sono appassionata alla musica, ho studiato canto per diversi anni guidata dal desiderio di fare della musica un lavoro a cui dedicarmi con costanza, dedizione e amore. Sono laureata in psicologia e per me esplorare il rapporto con me stessa e con gli altri è sempre stata un’esigenza; trovo essenziale, entusiasmante e liberatorio esprimere questa attitudine attraverso la musica per poi condividerla con chi mi ascolta. Attraverso la mia musica cerco sempre di proporre testi densi di significato e privi di banalità. Voglio portare l’ascoltatore a percorrere insieme a me la complessità ma anche la magnifica logica della nostra psiche. Le tematiche che affronto maggiormente nei testi delle mie canzoni sono tematiche attuali della società moderna e allo stesso tempo lo specchio di ciò che ho vissuto sino a ora. Ciò che ho sempre cercato di trasmettere, e che spero di aver trasmesso fino ad oggi, sono la semplicità e la verità, quello che vivo e quello che sento.