Dipinto, in Party mette tutta l'adrenalina e la vitalità di Napoli

Party è il nuovo singolo di Dipinto disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Capitol Records Italy. Il brano è tra i primi capitoli di un progetto le cui influenze traggono ispirazione dall’hip hop alla drill, passando per trap, sonorità dance e R&B con campionamenti di tracce iconiche che hanno segnato l’infanzia del giovane artista. In Party Dipinto ritrae le strade di Napoli e i ragazzi che le abitano, storie che sembrano non avere una connotazione precisa nel tempo e che attraverso il brano trovano un significato attuale. Tra scorribande, spaccati di quotidianità, lo spirito goliardico che si respira nella vita di quartiere e fughe dalla polizia Party fotografa tutta la vitalità e l’adrenalina del capoluogo campano: “Napoli è un luogo che dà tanto ai ragazzi: abbiamo una musicalità diversa, che già da piccoli ci cattura. Dal Neapolitan Power al Rap di strada fino alla musica popolare. La mia musica viene da questo e dall'America”. Le produzioni sono a cura di Entihey.



Dipinto nasce e cresce a Napoli. Fin da piccolo, è la musica che trova maggior spazio nella sua vita, in particolare i dischi dell’Hip Hop americano di 50cent, Notorius Big, TuPac, così come quelli della New Era di Drake e Pop Smoke. L’amore per la musica lo porta a intraprendere il cammino di cantante e lo avvicina alla scrittura di testi che vogliono raccontare la sua vita di quartiere e l’amore. Nel 2021 debutta con “Senz ‘e me” feat. Plug, seguito subito dal freestyle “Rolls Royce”. A settembre 2022 viene pubblicato da Capitol Records Italy il suo nuovo singolo “Party”.