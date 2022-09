Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Negli occhi si percepisce chi vive i sentimenti nella loro essenza più pura, accarezzandoli con il suono di una chitarra acustica. Nelle mani e nella voce, tutta la grinta che serve per gridare al mondo la propria presenza, adesso, subito, senza indugi, perché il tempo scorre e la vita non aspetta. Questo è quello che la musica rappresenta per me. Ogni giorno è da afferrare, consumare, esaurendolo in un giro di accordi che sappiano racchiuderne il significato più profondo. Vi presento il mio nuovo singolo da titolo Come Quando sogni. Posso definirla una canzone autobiografica che esprime in pieno la volontà di arrivare ad avere un futuro migliore, di non fermarsi alle paure che ci affliggono quando tutto sembra andare male o tutto sembra fermo. Prendere il volo proprio quando lo sogniamo! Capita spesso di nascondersi dietro mille maschere e di essere bravi anche a nascondersi per non far capire come stiamo realmente, ma è giusto provare ad essere migliori e se ci credi così tanto a volte vedi il sole e se le speranze invece trovano parole vorrà dire che ci hai provato.



Mi chiamo Nicola Bueti, classe 1988,e il mio nome d’arte è Freccia, sono uno di quei cantautori che fin da piccolo ha alternato le partite di pallone e i compiti di scuola agli incontri ravvicinati con la musica. Sono cresciuto a Mirafiori Sud, zona periferica di Torino, ho fatto passi da gigante, al di fuori di quel contesto, per portare il più lontano possibile l'urgenza di raccontare una storia: la mia. Non c'è nulla di superficiale nello spronare se stessi e gli altri a cogliere quotidianamente ciò che la vita mette sul piatto, staccandoci dalle ossessioni della perdita di tempo che la società sconta costantemente su di sé. Le sonorità pop sono quelle a cui mi accosto di più ma anche il rap, e mi hanno influenzato sin dall’ascolto artisti come Ligabue, Bennato, Battisti, Bon Jovi, Springsteen, Neil Young e tanti altri.



Cosa rappresenta la musica per me? Vita. La musica mi da un grande senso di libertà; Attraverso le mie canzoni riesco ad essere realmente me stesso, quindi, non c’è cosa più importante per un essere umano. In questo momento la musica è in continua evoluzione e questo è un bene. Si cercano infatti più stili, sempre diversi, anche se il rap e derivati dominano ancora. Penso quindi sia giusto che tutti abbiano il diritto di provare a fare musica ma, secondo la mia opinione, sfortunatamente sta passando una comunicazione sbagliata, ossia che ormai basta essere un po’ personaggio, avere un bel viso, fare due rime avere una base sotto e si è artisti, di conseguenza vendere milioni di dischi e fare soldi“. Secondo me avere talento significa riuscire a restare se stessi e mantenere nel tempo l'attenzione e la stima dei propri fan. Quante persone ci riescono? Poche.