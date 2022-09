La leggendaria band capitanata da Billy Corgan ha annunciato il nuovo disco, “ATUM: A Rock Opera in Three Acts”, di cui ha appena presentato il primo singolo. L'album si pone come una rock opera che intende concludere il ciclo iniziato nel 1995 con "Mellon Collie And The Infinite Sadness”, proseguito nel 2000 con "Machina/The Machines Of God” e nel 2001 con “Machina II/The Friends and Enemies of Modern Music”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Finalmente è arrivato il primo assaggio dell'attesissimo nuovo disco degli Smashing Pumpkins: la leggendaria band grunge-rock capitanata da Billy Corgan ha presentato in queste ore il primo singolo del disco prossimo all’uscita, ossia ATUM: A Rock Opera in Three Acts.

La canzone si intitola Beguiled (termine inglese che significa “ingannato” o anche “sedotto”) e preannuncia ciò che ascolteremo nella prossima rock opera, ATUM. Quest'ultima intende concludere il ciclo iniziato nel 1995 con Mellon Collie And The Infinite Sadness, proseguito nel 2000 con Machina/The Machines Of God e nel 2001 con Machina II/The Friends and Enemies of Modern Music.



Se da un lato questo nuovo album conclude un ciclo, dall'altro si pone esso stesso come una trilogia: il disco è un'opera rock divisa in tre atti, con una tracklist che conta ben 33 canzoni. Le prime undici canzoni saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2022, mentre la seconda parte uscirà il 31 gennaio 2023. Infine il capitolo conclusivo è atteso per il 21 aprile 2023.

Ad aprile del prossimo anno uscirà anche uno speciale cofanetto con le 33 canzoni già pubblicate a cui si aggiungeranno 10 tracce extra, divise su 5 vinili in 7''. Questo box set per cultori è già disponibile per il pre-order attraverso il sito di Madame Zuzu's, la caffetteria aperta da Billy Corgan a Chicago. Trovate il tweet degli Smashing Pumpkins relativo al cofanetto (con anche il link a cui pre-ordinarlo) in fondo a questo articolo.



Inoltre in fondo a questo articolo potete ascoltare il primo singolo Beguiled, e anche guardare il videoclip ufficiale della canzone, anch'esso appena uscito.