Sinead O'Connor spiega perché strappò in TV la foto di Papa Wojtyla

Siamo a ottobre del 1992. Sinead O'Connor è per tutti “quella di Nothing Compares to You”. La canzone, scritta da Prince per uno dei suoi tanti progetti paralleli era caduta nel dimenticatoio prima che questa giovane irlandese dall’aspetto quasi androgino la ripescasse, su insistenza del suo manager, nel 1990. Due anni dopo, O’Connor è pronta a lanciare il suo nuovo album in televisione ma, alla fine dell’esibizione fa un gesto che ne minerà per sempre la carriera: strappa in due una foto di Papa Giovanni Paolo II in aperta polemica con la chiesa. Perché lo fece? Cosa la spinse a mettere così a rischio la sua vita professionale per denunciare i casi di pedofilia all’interno del mondo ecclesiastico? A trent’anni di distanza lo spiega la stessa Sinead O’Connor nel trailer del documentario su di lei, Nothing Compares.

Fight the real enemy?

Quella sera Sinead O’Connor era tesa e non sembrava in sintonia con chi gli stava attorno nello studio del Saturday Night Live. La cantante irlandese era lì per presentare Am I Not Your Girl?, il nuovo disco dopo l’exploit di Nothing Compares to You, quella hit che suo malgrado l’ha trasformata in una popstar controvoglia. Il nuovo album non sta andando benissimo nelle vendite: il pubblico si aspettava undici Nothing Compares e si è ritrovato tra le mani un disco pieno di cover di standard jazz.

Sul palco O’Connor canta prima la sua cover di Success Has Made a Failure of Our Home di Loretta Lynn e poi si cimenta nella reinterpretazione di una canzone di protesta: War di Bob Marley. Il brano è un inno pacifista che nasce da una dichiarazione fatta all’ONU dal Re etiope Haile Selassie negli anni Sessanta. L’interpretazione a cappella di Sinead O’Connor è intensa e cattura il pubblico, almeno finché non decide di disorientare tutti cambiando le parole del testo e parlando così di abusi sui bambini. Alla fine dell’esibizione mostra una foto di Giovanni Paolo II e la strappa in diretta, dopo aver definito il Pontefice “il male”. Prima di lasciare il microfono urla “Combattete il vero nemico” a favore di telecamera. Forse in quel momento Sinead O’Connor ancora non se ne è resa conto ma quel gesto di fatto distruggerà la sua carriera.