I FASK incontrano Ligabue nel nuovo singolo "Il tempo è una bugia"

Dopo quasi quindici anni di carriera e sei dischi, i Fast Animals and Slow Kids si sono fatti un regalo importante. Un brano in cui fanno il punto su dove sono arrivati con un compagno di viaggio d’eccezione

Era ormai già da un po’ che i FASK stavano ragionando sul concetto di tempo. Nel 2020 avevano partecipato alla realizzazione di una graphic novel intitolata Fast Animals and Slow Kids – Come reagire al presente, seguita l’anno dopo dall’album È già domani. Ora con il nuovo singolo Il tempo è una bugia è come se chiudessero il cerchio, riuscendo a trovare l’ispirazione guardandosi indietro nel confronto con uno dei miti della propria infanzia e adolescenza: Luciano Ligabue .

Hai un momento, Liga?

È nato tutto da una mail, mandata quasi per scherzo, di quelle che si inviano ai propri idoli senza forse manco crederci troppo. I Fast Animals and Slow Kids sono in un momento in cui stanno scavando nei propri ricordi per trovare l’ispirazione e, nel mezzo di quel processo, gli deve apparire quasi normale provare a cercare uno dei loro riferimenti. Ligabue d’altronde c’era già quando a fine 2008 erano solo quattro ragazzi umbri che facevano “sogni di rock and roll”, senza sapere che quasi quindici anni dopo sarebbero stati ancora una band, con all’attivo sei dischi di sempre maggiore successo.

Il famoso messaggio dei FASK non contiene nessuna esplicita richiesta di collaborazione: vogliono solo parlare di ciò che amano con il Liga, creare un dialogo informale tipo quello che aveva costruito lui con un’altra personalità influente in Hai un momento Dio?. Ma, dopo uno scambio di messaggi in cui si raccontavano a vicenda, Ligabue non ha già più bisogno di chattare con quei ragazzi: ha già capito che tra loro esiste un feeling che vale la pena di essere esplorato. Il cantante emiliano invita i Fast Animals and Slow Kids nel suo quartier generale a Correggio, provocando una discreta emozione nel gruppo che terrà per mesi segreto l’incontro.