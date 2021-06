FASK, in arrivo un inedito acustico e il tour ma E' già domani

Sono stati mesi di grande lavoro per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS e dopo l’uscita dei due singoli “COME UN ANIMALE” e “COSA CI DIREBBE” sono pronti per annunciare la pubblicazione del loro nuovo album. Il disco, previsto per il 17 settembre, si intitolerà “È GIÀ DOMANI” e sarà pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva per Believe. L’album verrà pubblicato in diverse versioni fisiche, che sono tutte già disponibili per il preorder, e per il preadd su Spotify e PreSave su Apple Music.



Queste le versioni fisiche che saranno disponibili dal 17 settembre:

- CD Standard

- Vinile Limited Edition, Colorato (Blu Marmorizzato)

- Vinile Limited Edition, Colorato (Bianco Solido) e Autografato (esclusiva Amazon)

- Vinile Deluxe Limited, Colorato (Trasparente Splatter Rosso Scuro), Gatefold 180g + 12 Tavole Speciali + poster autografato (esclusiva shop Believe)

- Vinile Deluxe Limited + Maglietta Fask (esclusiva shop Believe)

- Vinile Deluxe Limited + Shopper Fask (esclusiva shop Believe)

- Vinile Deluxe Limited + Maglietta + shopper Fask (esclusiva shop Believe)

- Vinile Limited Edition (Blu Marmorizzato) + Maglietta + shopper Fask (esclusiva shop Believe)

- Cd + Maglietta + shopper Fask (esclusiva shop Believe) .



Per maggiori informazioni e dettagli https://bfan.link/è-già-domani-fask.



A segnare una nuova tappa di avvicinamento verso la pubblicazione del disco arriva anche un brano inedito dal titolo “SENZA DELUDERTI” che sarà disponibile da venerdì 25 giugno in tutti gli store digitali.



La band perugina scalda nel frattempo i motori per la tanto attesa ripartenza live.

Il “DAMMI PIÙ TEMPO – IL TOUR ACUSTICO” (prodotto da Vivo Concerti) prenderà il via venerdì 25 giugno da FIRENZE (Edera Night 6.0, Ultravox Arena – Anfiteatro delle Cascine) per poi fare tappa a ROMA (30 giugno, Cavea Auditorium Parco della Musica), COLLEGNO, TO (5 luglio, Flowers Festival, Cortile della Lavanderia a Vapore, SOLD OUT), BOLOGNA (7 luglio, Sequoie Music Park, Parco Caserme Rosse), BELLARIA IGEA MARINA (9 luglio, Beky Bay). BRESCIA (15 luglio, Arena Campo Marte), PADOVA (16 luglio, Parco della Musica, SOLD OUT), SEGRATE, MI (30 luglio, Circolo Magnolia, ore 20.20 SOLD OUT, e ore 22.30), TREVISO (31 luglio, Suoni di Marca Festival), MONTE MOTETTE – SCHEGGIA E PASCELUPO, PG) (Suoni Controvento Monte Motette – Scheggia e Pascelupo SOLD OUT), VICENZA (6 agosto, Lumen music Festival), PAESTUM, SA (20 agosto, Maco Festival, Arena dei Templi), CATANIA (26 agosto, Villa Bellini), AREZZO (31 agosto, Anfiteatro Romano).



DAMMI PIÙ TEMPO sarà una celebrazione del primo decennio di carriera della band - che da sempre ha trovato sul palcoscenico il proprio habitat naturale. I FASK ripercorreranno tutte le tappe di questo lungo viaggio fatto di chilometri, palchi, sudore, stage diving ed esseri umani. Lo faranno in acustico, in un live che li porterà vicini al proprio pubblico, che a gran voce ha chiesto di tornare a vederli dal vivo e che potrà prendere parte a questo racconto, iniziato dieci anni fa con “Cavalli”, fino ad arrivare a “Cosa ci direbbe” e destinato ad andare ancora molto lontano. Il percorso di avvicinamento verso il tour estivo è stato scandito dalla pubblicazione sul canale YouTube dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS del documentario “DAMMI PIÙ TEMPO”, 5 puntate prodotte da Show Reel Factory. In ciascun episodio, i FASK si raccontano nella loro Perugia, ripercorrendo i loro primi dieci anni di carriera ed eseguono, da ciascuno dei loro dischi, un brano in versione acustica, così come accadrà durante il tour DAMMI PIÙ TEMPO. Le prime 4 puntate (dedicate rispettivamente agli album Cavalli, Hybris, Alaska e Forse non è la felicità) sono già disponibili e la quinta ed ultima sarà online giovedi 24 giugno.