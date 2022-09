Aqua, annunciato un concerto al Mediolanum Forum di Milano nel 2023

L’appuntamento con il concerto degli Aqua è fissato per il 18 febbraio 2023 al Mediolanum Forum Condividi

Dopo il grande successo riscosso con l'appuntamento So 90's Festival, svoltosi a Roma e a Milano con la partecipazione dei Vengaboys e degli Eiffel 65, gli Aqua sono pronti per tornare in Italia, questa volta in uno dei palazzetti più iconici del Bel paese. Il gruppo ha annunciato un concerto al Mediolanum Forum di Milano in una story pubblicata sul profilo Instagram.

aqua, i dettagli del concerto approfondimento Gli Aqua cantano ‘Barbie Girl’ 25 anni dopo: il video I due concerti tenuti a luglio hanno radunato migliaia di spettatori segnando un comeback in Italia di grande successo per uno dei gruppi più famosi della storia della musica pop. Gli Aqua hanno così deciso di tornare ancora una volta a Milano, più precisamente al Mediolanum Forum, per far scatenare migliaia di persone. L’appuntamento con il concerto è per il 18 febbraio 2023.

aqua, il successo approfondimento Musica e concerti, tutti i video Dalla grande esplosione mediatica con Barbie Girl alle hit Lollipop (Candyman) e Cartoon Heroes, nel corso degli anni gli Aqua hanno scalato le classifiche a livello internazionale.

approfondimento Aqua, Barbie Girl raggiunge un miliardo di visualizzazioni su YouTube Grande successo anche per gli album, tra i più amati il disco di debutto Aquarium, contenente My Oh My, Doctor Jones e Turn Back Time.

