Giorgia sta per tornare con una nuova canzone, presentata in occasione de Il tempo delle donne, evento organizzato dal Corriere della Sera. Il brano si intitola Tornerai ed è stato scritto dalla stessa Giorgia con Francesca Michielin e Ghemon.

Giorgia, nuovo album in vista?

Tornerai potrebbe anticipare l'uscita del nuovo album di Giorgia, anche se l'artista non ha fatto alcun annuncio ufficiale. L'ultimo disco di inediti di Giorgia, Oronero, è del 2016. L’anno successivo è uscito il singolo Come neve, in duetto con Marco Mengoni. Nel 2018 sono invece usciti la versione live dell’album Oronero e il disco di cover Pop Heart. Al momento non si sa neanche quando uscirà ufficialmente Tornerai, canzone presentata esclusivamente con un'esibizione live in occasione dell'evento milanese di Corriere.