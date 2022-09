La scaletta del concerto di Blanco a Genova

Blanco, doppia data a Genova

approfondimento

Blanco lancia il nuovo singolo Nostalgia: il testo

Blanco animerà il Goa Boa Festival XXIV Edizione di Genova con un doppio appuntamento. Due concerti sold out, stasera 12 settembre e domani, presso l’Arena del Mare in via Calata Cattaneo, che sono anche le ultime due tappe del suo Blu Celeste Tour. I fan sono già pronti a cantare i brani più famosi che hanno reso Riccardo Fabbriconi, vero nome dell’artista bresciano, tra i più amati e seguiti dell’ultimo anno. L'allestimento, ideato da Fabio Novembre, racconta il mondo più intimo di Blanco attraverso il light design e i grandi schermi led wall che circondano il palco. Gli spettatori verranno accolti dalla cameretta del cantante, il luogo in cui ha iniziato a scrivere e dove tutto ha avuto inizio, passando poi ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio. Sul palco insieme a Blanco anche il produttore e polistrumentista Michelangelo e una band composta da Jacopo Volpe alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu Celeste Tour ha totalizzato oltre 300mila biglietti venduti. Non solo: l'album omonimo, proprio in queste ore, ha tagliato l'importante traguardo di un anno di permanenza in classifica, ha conquistato ben 5 dischi di platino per le oltre 250mila copie vendute e che vanta tutti e 12 pezzi della tracklist con almeno una certificazione. Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.