Decibel Open Air, arriva l'icona globale Peggy Gou

Nessuna pausa, nessuna sosta per i locali e i festival italiani e stranieri. L’estate sta finendo, ma l’autunno del clubbing è già iniziato. Un calendario fittissimo con i top dj che come sempre eleggono l’Italia tra le mete preferite dei loro tour. Ecco qualche proposta

Sabato 10 e domenica 11 settembre quarta edizione al Parco delle Cascine di Firenze per il festival Decibel Open Air, con la quarta ed ultima tappa della tournée estiva di Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Nina Kraviz a Peggy Gou. Peggy Gou che venerdì 9 suona al Fabrique di Milano, primo appuntamento della one-night Vision a cura

di Amnesia Milano; la coreana Peggy Gou è molto più di una dj: un’autentica icona

globale, testimonial di diversi marchi e in copertina su moltissime riviste patinate di tutto il mondo; quando suona sa sempre offrire un repertorio elettronico a 360°, spaziando dalla disco alla house, dalla techno alla electro. Prossimo appuntamento con Vision, venerdì 23 settembre con Solomun, in piena Fashion Week. Restando a Milano, sempre durante la Fashion Week, all’Amnesia Milano arriverà Nina Kraviz (sabato 24). A Catania da venerdì 9 a domenica 11 in scena Ricci Weekender con Gilles Petterson e Marco Buscema, a Roma venerdì 16 e sabato 17 torna il festival Spring Attitude, con Ellen Allien e The Blessed Madonna.



A settembre non mancano le alternative strsniere: a Parigi si svolge il festival Peacock Society con Amelie Lens, Dj Harvey e Peggy Gou (sabato 10 e domenica 11); a Crans Montana torna il Caprices Festival con Stephan Bodzin, Luciano e Sonja Moonear (da venerdì 16 a domenica 18), BEON1X va in sceana a Larnaca, Cipro con Carl Cox, Maceo Plex e Satori (dal 23 al 25 settembre e dal 30 settembre al 2 ottobre), così come dopo l’edizione portoghese MOGA Festival torna in Marocco (dal 28 settembre al 2 ottobre) con Jan Blomqvist, DJ Tennis e Petre Inspirescu. Saremo così già arrivati ad ottobre, quando il calendario evidenzia tre momenti clou che i clubber devono mettere in calendario: le cosiddette chiusure (i party di chiusura stagionale) a Ibiza, l’Amsterdam Dance Event (da mercoledì 19 a domenica 23 ottobre) e i party ed i festival di Halloween: Terminal V a Edimburgo (sabato 29 ottobre) e Monsterland a Ferrara (lunedì 31 ottobre) i primi appuntamenti da segnarsi sin da ora in calendario.