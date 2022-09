Alvaro Soler, la nuova canzone è Candela con Nico Santos

In attesa della tappa italiana del tour europeo, in programma il 27 settembre al Fabrique di Milano, Alvaro Soler ha pubblicato il videoclip di Candela in collaborazione con Nico Santos

Al via il 9 settembre il tour europeo che porterà Alvaro Soler su alcuni dei palchi più prestigiosi del Vecchio Continente. L’artista darà il via alla tournée in Germania per poi toccare numerose nazioni, tra le quali Polonia, Austria e Francia.