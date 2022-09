Cmqmartina entusiasma Viadana: "Per ritrovarsi bisogna ballare"

Martina siamo alla fine dell’estate, di una estate importante per te con molti concerti: sei soddisfatta?

Sì siamo a fine estate ed è stata bella, tutti concerti super interessanti, con un pubblico ricettivo. Anche chi non mi conosceva era ben disposto e io ho apprezzato.

Forse qualcosa ancora accadrà ma quel che è certo è che si riparte il 22 ottobre da Bologna col tour invernale. Cosa cambierà?

Il tour nei club sarà più strutturato e con la band, quattro elementi oltre a me sul palco, e sarà tutto nuovo; non mancheranno gli ospiti che ancora non posso annunciarti. Sarà più show e più cool.

Si potrà mai ricevere così tanti baci da averne abbastanza? Anche se chiusi in una stanza?

Mai abbastanza… il numero è destinato sempre a crescere.

Ti penti spesso di quello che hai detto? E ti senti spesso una piccola st***za?

Entrambe le cose; per la precisione dico piccola st***za perché mi pento di quel che faccio e vivo.

Mi hai chiamato tua ma sono solo mia: autostima e identità restano un problema per la tua generazione o lo sono per tutte le generazioni, cambiano solo le modalità?

Partendo dal fatto che parto a un target mio coetaneo (Martina Sironi è nata nel 1999, ndr), in questo pezzo parlo di identità personale. Affrontare certi temi mi trasmette un senso di reponsabilità ma scrivo per metabolizzarae cose che vedo e chi incontro. A me serve e magari serve anche a chi non trova le parole pescandole nelle canzoni. Mi piace questo tipo di identificazione.

A proposito di 123 Medicine: quando sei in tour verifichi dove è la farmacia di turno più vicina all’hotel…se "la mattina appena sveglia già mi viene la voglia"?

Non la cerco perché ce la ho in borsa, ho tutto con me. Appena sveglia la verità è che ormai è una abitudine. È la mia confort zone.

Inferno rosa parla di mal’amore: hai capito come ci si protegge dagli amori tossici? Il dolore si prova sempre quando ami? Anche qui come ci si protegge?

Non so proteggermi ma neanche forse lo voglio, sono istintiva mi butto e vivo le cose. Hai ragione, sono un po’ masochista ma alla fine mi sento viva ed è quello che per ora mi va bene. Come ci si protegge non voglio capirlo.

Ballare sopra un tavolo esorcizza davvero le situazioni ambigue? Magari fumando…

Assolutamente sì, ballare e fumare sono la soluzione per tutto in questa fase della mia vita. Inoltre ballare è il mio modo preferito per conoscere le persone.

Non Scomparire è la sola canzone dove non c’è la sensazione di essere in un posto sbagliato: come è nata?

È un esperimento questa canzone, mi sono approcciata alla scrittura in modo diverso, il quartetto d'archi è vero; in questo brano ho tanto sperimentato e c'è un sound intenso e intimo. È il frutto di un lavoro di squadra, Non Scomparire rende bene per l'unione di idee.

Con Bebi ho percepito un ulteriore passo avanti: vuoi trovare un posto dove stare? Forse lo hai trovato? E hai trovato un altrove… non importa dove?

Non lo ho trovato, ma la missione della vita è cercare il posto. Neanche te ne accorgi della ricerca. Inoltre io mi stanco spesso di situazioni, persone, posti… poi ci scrivo le canzoni.

Possiamo dire che un tuo concerto è come essere "rapiti nelle nubi dove si festeggia"? È così oggi anche la tua vita?

Non è sempre una festa la mia vita ma i miei concerti sì. Quella che hai citato mi piace come definizione. Nella mia vita non si festeggia molto, meglio i concerti.

Continui sempre a sentirti selvatica?

Quella canzone la ho scritta per la mia migliore amica. È un aggettivo che si addice pure a me. Tendo a essere solitaria come un gatto selvatico.

Il 15 settembre riparte X Factor: consigli per chi partecipa a questa edizione?

Non sono brava nei consigli. Bisogna rimanere fedeli a se stessi e lottare per mantenere integre identità, inclinazioni e personalità.

Al di là del tour, l’autunno porterà nuova musica?

Posso solo dirti che da qui a fine mese qualche sorpresa ci sarà. Intanto continuo a scrivere e poi vedremo che accadrà, mi piacerebbe essere un giorno autore ma non è ancora il momento.