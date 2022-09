Il cantautore ha da poco pubblicato l’album Non ci Aspetta Nessuno (se non miliardi di foto), suo primo lavoro da solista: si compone di dodici tracce che raccontano il contemporaneo con schietto cinismo, passano in rassegna ricordi, strizzano l’occhio alla scena electro pop funk nazionale e internazionale. In esclusiva per Sky Tg24 sceglie i brani da viaggio

"Internet” di Manu Louis – luogo da visitare Bruxelles

Era il 20....07? Facevo parte di un progetto Internazionale, MPO ( Musica Per gli Occhi), insieme a musicisti belgi e tedeschi. Abbiamo lavorato nei vari paesi alla musicazione di pellicole mute per raccontarle a non vedenti. Pascal, Nina, Etienne, Manuel e Manu i miei compagni di quel viaggio, tutte persone speciali che porto ancora nel cuore. Negli anni ho seguito l’interessante produzione del poliedrico belga Manu Louis. Ecco lui fa cose pazze, in Italia quasi non ce ne sono di musicisti così audaci.



"Rahil” di Fanfara Station – luogo da visitare Gerace (Rc)

Un concerto a Gerace (Rc) nel 2003, accompagnando Alessandra Belloni in canti del sud Italia. Charles, dagli USA in Italia per approfondire le sue conoscenze etnomusicologiche, trombettista che da lì a breve farà poi grandi cose... in particolare ha creato il gruppo di elettro world music Fanfara Station nonché è stato ospite e arrangiatore dei fiati del mio brano “Un POPulista”.



“Becoming” di Yinzk – luogo da visitare Biella

Un viaggio musicale senza muovermi. Arriva a Biella un’artista, ospite per un progetto presso la Fondazione Pistoletto. È una songwriter con un’identità molto personale; le consigliano di fare un incontro “creativo” con un tutor vocale (io). Abbiamo fatto qualche ora di versi e riflessioni. Mi sono emozionato, qualche mese fa, quando mi ha scritto che in un brano del suo ultimo disco ci sono i segni del nostro scambio... lei si chiama Yinzk.



“Largo” di La Batteria – luogo da visitare Roma

Le nostre strade si sono incontrate a Roma. Non ricordo bene l’inizio, credo fosse condividendo una serata. Ma so che il caro Emanuele Bultrini, da quelle lontane sere del 2006 circa, ha fatto molta strada con progetti originali e trasversali. Parlo dei Fonderia, de “la Batteria” e “L’orchestra di Piazza Vittorio”. Lascio un pezzo, ma voi fatevi un giro su tutti e tre!



“Electric Wonderland 2019” di Tjoe Man Cheung – luogo da visitare Hong Kong

Ero appena atterrato ad Hong Kong, l’orario del sonno era ormai compromesso. Per questo ho cercato online gli eventi in città e ho scoperto che era in corso una jam session. Mi ci sono buttato e li a gestire e suonare ho incontrato un bravissimo chitarrista jazz, Tjoe . Ho poi continuato a seguirlo su Instagram, dove pubblica molti contenuti, e attraverso i suoi dischi. Ora vive a Londra.



“December” di Bono Stenson Trio – luogo da visitare Aveiro

Questo è uno degli incontri più incredibili della mia vita. Mi trovavo in Portogallo a suonare con i Syndone in un bel festival rockprog, a Gouveia. Dopo il nostro concerto vengo avvicinato e invitato a bere al bar del teatro da una donna piena di energia positiva. Mi porta a sedere e mi presenta una leggenda. Quella sera, anche se ci hanno cacciato dal bar per poter chiudere, è nata una vera amicizia e una collaborazione artistica che prima poi forse vedrà la luce anche pubblicamente. L’uomo leggenda si chiama Bobo Stenson.



“Bhgai” di Claudia Aru – luogo da visitare Sant’Antioco

La Sardegna e Sant’Antioco tornano spesso nelle mie storie musicali. Estate 2021. Vacanza. Come sempre cerco affannosamente concerti nei luoghi che visito. Una sera, inerpicandomi in un piccolo paese dell’entroterra iglesiente ho conosciuto la monolitica Claudia Aru. Indipendente, fiera, intelligentemente divertente.



“Crisalide1” di Puppi – luogo da visitare Perugia

Anno 2006. Umbria jazz, da studente. La mia Ford escort piena di musicisti da Biella a Perugia. Lì nascono tante amicizie che perdurano ancora. Lui violoncellista valdostano, Puppi. Ha fatto un volo incredibile dal nord Italia nel mondo. Ora vive in Brasile e suona con leggende e star. La sua musica l’ho sempre trovata speciale.



“Body Language” di Rodney Branigan – luogo da visitare Cambridge

Credo fossimo a Cambridge. Noi, compagnia Stalker Teatro. La sera dopo le repliche, cerco qualche evento su Facebook, meglio se in piccoli club. Trovo in un pub un live di un chitarrista che suona con due chitarre in contemporanea. Il luogo era piccolo, intimo, very British. Lui, Rodney Branigan, chitarrista fisico, dalle soluzioni percussive geniali.



“I Don’t Give a Funk” di The Kolors – luogo da visitare Milano

Milano Tra il 2008 e il 2009 suonammo molte volte con i Lomé in un club milanese, noto per diversi motivi, LE SCIMMIE. Per qualche serata abbiamo diviso il palco e il tempo con una band electro funk di cui diventai fan all’istante. Conservo ancora il loro demo (con alcuni inediti) che Stash mi regalò una sera mentre parlavamo della nostra passione per Paolo Nutini. Loro da li hanno preso il volo, i The Kolors. Noi realizzammo un disco live di quelle serate.