Pyrex gioca col Pop e con l'uptempo insieme a Rkomi in Per Averti

Torna in grande stile Pyrex, che dopo essersi distinto come uno degli elementi più eclettici e musicalmente validi della Dark Polo Gang (collettivo che ha influenzato più di ogni altro la nuova wave della musica urban italiana) prosegue con il suo nuovo progetto solista, all'insegna della sperimentazione e della freschezza. Il nuovo singolo Per averti, in collaborazione con l'icona del nuovo pop italiano Rkomi, è disponibile su tutte le piattaforme.



Per averti dimostra ancora una volta la versatilità di Pyrex, che si cimenta su atmosfere nettamente pop e su una produzione uptempo dal tiro internazionale e contemporaneo. La presenza di Rkomi, uno degli artisti urban che ha più saputo trasformarsi ed evolversi negli ultimi anni, impreziosisce ulteriormente la traccia. Il brano è prodotto insieme a Erin, del collettivo BNKR44 (Bomba Dischi) tra gli emergenti più interessanti del momento, ed è il secondo exploit di questo nuovo corso per Pyrex, inaugurato il 2 maggio scorso, giorno del suo ventottesimo compleanno, con il singolo Sinfonia della distruzione.



Nato nel 1994 a Roma da padre italiano e madre afroamericana, Pyrex si è fatto notare per la prima volta nel 2015, con i primi lavori del collettivo DPG. Tra i più celebri brani che lo vedono protagonista, Sportswear (in collaborazione con il socio di sempre Tony Effe), il cui videoclip ha totalizzato oltre 36 milioni di views su YouTube, e Fiori del male (feat. Sfera Ebbasta), certificato platino.