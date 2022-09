Mika posticipa a data da destinarsi i concerti del Piano Magic Tour

Il cantate ha scritto un lungo messaggio al pubblico parlando della decisione sofferta di rimandare gli appuntamenti: “Mi scuso con chiunque si trovi a soffrire per questa decisione” Condividi

Mika su Instagram: "Continuare il tour avrebbe significato sacrificare l'idea e la qualità dello spettacolo. Questo sarebbe solamente un disservizio ai miei fan che sanno quanto speciale questa tournée era per me, in ogni dettaglio".

L'amato e acclamato artista ha deciso di posticipare le prossime date del Magic Piano Tour a causa di alcuni problemi logistici che ne avrebbero compromesso la perfetta realizzazione. Nelle scorse ore Mika ha comunicato la difficile situazione ai fan in una lunga lettera pubblicata su Instagram. Il cantante ha però annunciato la decisione di tenere comunque il concerto all'Arena di Verona, in programma il 19 settembre, per festeggiare insieme al pubblico la fine dell'estate a suon di musica e divertimento.

Mika ha inizialmente parlato del suo ritorno sul palco: "Quest'anno è stato per me uno dei più formidabili ritorni alla scena live. Dagli Stati Uniti al Canada, allo show incredibile al Roundhouse di Londra e i tanti festival in tutta Europa, ho amato essere di nuovo in tour! Volevo portare la stessa intensa energia, combinata con uno show e un'idea completamente nuovi ai miei fan in Italia. L'intimità di alcuni bellissimi teatri abbinata a una nuova spettacolare serata nelle grandi arene".

Il cantante ha poi annunciato la sofferta decisione: "Buona parte del tour ha già registrato il tutto esaurito e sono profondamente grato ai miei fan che hanno acquistato i biglietti. Purtroppo, a causa di enormi problemi logistici e di produzione, non abbiamo avuto altra scelta che posporre questi concerti a data da definirsi".

La voce di Grace Kelly ha aggiunto: "Continuare il tour avrebbe significato sacrificare l'idea e la qualità dello spettacolo. Questo sarebbe solamente un disservizio ai miei fan che sanno quanto speciale questa tournée era per me, in ogni dettaglio".

L'artista ha così annunciato la decisione di tenere il concerto all'Arena di Verona: "Per ora ho deciso di procedere con una delle date, l'Arena di Verona il 19 settembre; uno spettacolo per celebrare la fine dell'estate in uno dei teatri più iconici del mondo. Volevo davvero fortemente che questo show si facesse, per portare in Italia quell'energia che ho già portato in tanti altri luoghi del mondo quest'anno. È il minimo che posso fare per un Paese che è così vicino al mio cuore, e specialmente perché avevo già dovuto cancellare Verona precedentemente. Mi scuso con chiunque si trovi a soffrire per questa decisione".

In seguito, Mika ha condiviso la locandina dello show in programma all’Arena di Verona scrivendo un altro messaggio al pubblico: “Nonostante il tour sia stato posticipato, sono felice di confermare che il mio show all’Arena di Verona il 19 Settembre si farà. Il modo migliore per celebrare la fine dell’estate con i miei fan! Non vedo l’ora di vedervi tutti là”.

