Baby K e Mika, esce Bolero, il nuovo singolo per l’estate

Tra i brani della bella stagione anche il nuovo singolo della cantante, questa volta in coppia con l'artista libanese Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un nuovo tormentone estivo vedrà la luce venerdì 17 giugno, Bolero, interpretato da una coppia inedita: Baby K e Mika. I due artisti hanno annunciato l'arrivo del brano con una foto in bianco e nero su Instagram.

Baby K e Mika, l'annuncio social approfondimento Mika, è uscito il video del nuovo singolo Yo Yo “C’è una magia nell’estate Italiana che voglio portare con me, ovunque sarò, in viaggio per i concerti che terrò in Europa”, ha scritto Mika su Instagram, postando una foto in bianco e nero insieme a Baby K. La stessa apparsa sul profilo della cantante. “Per questo ho fatto una canzone con la irresistibile Baby K. Si chiama Bolero, e farà ballare il vostro cuore”. Come rivelato dallo stesso cantautore, Bolero è stata prodotta da Dardust. Alla scrittura del testo hanno lavorato, oltre a Mika e Baby K, anche Fulminacci e Jacopo Ettorre.

Baby K e Mika, di cosa parla Bolero Bolero è una canzone estiva, con un sound in cui le sfumature synthwave anni ‘80 incontrano un'anima più esotica. Le voci dei due artisti “si uniscono sprigionando una potenza esplosiva”, come descritto in una nota stampa. Nonostante il ritmo, Bolero porta con sé anche un po' di malinconia nata dalla nostalgia di momenti passati insieme ad un'altra persona. “Anche se è arrivata la stagione più bella dell’anno, adesso che la relazione è finita è tutto diverso, perché stare insieme è solo un ricordo, almeno finché non sarà possibile ritrovarsi in una congiunzione astrale, dove il sole incontra il Leone”. Bolero segna una nuova tappa nel percorso di Baby K, che da anni non manca di confezionare hit estive, a partire da quel Roma-Bangkok cantato insieme a Giusy Ferreri che le valse un disco di diamante da FIMI, unica artista italiana ad averlo ottenuto nell’era digitale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MIKA (@mikainstagram) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Baby K e Mika in tour In attesa di ascoltare Bolero, ricordiamo ai fan di Mika e Baby K quando potranno vedere i loro idoli in concerto. Per ascoltare la cantante bisognerà aspettare novembre, con i quattro appuntamenti del Donna sulla luna Tour, prodotto da Friends & Partners. L'artista porterà live il suo ultimo album in studio e tutti i suoi più grandi successi. Si comincerà il 4 novembre dall’Orion di Ciampino (Rm), e poi seguiranno il 5 al Viper di Firenze, il 17 sarà ai Magazzini Generali di Milano e il 18 approderà all’Hall di Padova. Anche Mika tornerà in tour in autunno. Il Mika – The Magic Piano porterà due spettacoli per ogni città italiana che toccherà: una nei teatri e una nelle arene. Prima tappa all’Arena di Verona e al Teatro Filarmonico di Verona.