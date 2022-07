Mika, Rosario Fiorello ospite a sorpresa del concerto in Sardegna

Tra i grandi successi di Mika troviamo Love Today, Happy Ending, Lollipop e We Are Golden

Sabato 30 luglio la Forte Arena di Santa Margherita di Pula ha ospitato il concerto di Mika che ha visto Rosario Fiorello , presente tra gli spettatori, raggiungere la voce di Grace Kelly per un momento all’insegna del divertimento.

Mika, Fiorello sul palco

Mika ha fatto tappa in Sardegna per un appuntamento in cui musica, colori e allegria sono stati al centro dello show. La serata è stata caratterizzata da un susseguirsi di alcuni dei brani che hanno reso il cantante uno degli artisti più noti a livello internazionale.