Mika, la nuova canzone è Who’s Gonna Love Me Now

Who's Gonna Love Me Now è il titolo della nuova canzone di Mika . Nelle scorse ore l’artista , classe 1983 , ha pubblicato l’official visualizer del brano su YouTube ottenendo immeditamente migliaia di visualizzazioni.

Sabato 30 luglio la voce di Happy Ending ha fatto tappa in Sardegna per un concerto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula nel corso del quale Rosario Fiorello, ospite a sorpresa tra il pubblico, lo ha raggiunto regalando ai presenti un momento di divertimento e allegria.

Dopo il successo di Yo-Yo e del duetto Bolero in coppia con Baby K, Mika ha ora distribuito un nuovo brano intitolato Who’s Gonna Love Me Now.

La canzone, facente parte della colonna sonora del film Anything Possible targato Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now protagonisti Stick), ha immediatamente riscosso ottimi consensi.

Ecco il testo di Who's Gonna Love Me Now:

Lately I hit self-destruct

It’s like my on switch can’t turn off

I’ve been up and down spinning round yo yo never hit the ground

It’s just the name of the game

You can tell me once, tell me twice, go and take my own advice

And I’ve got no one to blame

Tell me

Who’s gonna love me now

Who’s gonna love me now

Who’s gonna want me now

Who’s gonna love me now

Who’s gonna love me in the morning

Who’s gonna love me in the night

Who’s gonna love me in the morning

Who’s gonna love me, Who’s gonna love me

Sold my halo for someone

Who needs wings when their less fun

What’s a boy to do when he’s not shiny new

There’s newer ones on the scene

Nothing left to say, is this the price to pay for the man that I’ve been?

Tell me

Who’s gonna love me now

Who’s gonna love me now

Who’s gonna want me now

Who’s gonna love me now

Who’s gonna love me in the morning

Who’s gonna love me in the night

Who’s gonna love me in the morning

Who’s gonna love me, Who’s gonna love me

Who’s gonna love me now

Who’s gonna love me now

Who’s gonna want me now

Who’s gonna love me now

Who’s gonna love me in the morning

Who’s gonna love me in the night

Who’s gonna love me in the morning

Who’s gonna love me, Who’s gonna love me